ABD medyasından şoke eden iddia! Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyormuş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Başkan Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından Amerikan medyası Trump'ın 4 yıllık görevindeki özel hayatını mercek altına aldı.

MELANİA TRUMP BEYAZ SARAY'DAN AYRILDIĞI İÇİN MUTSUZ DEĞİL

ABD medyası, Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti. Haberlerde, dün Beyaz Saray'dan ayrılan Melania Trump'ın Florida'ya iniş yaptıktan sonra eve gitmek istediği ve Beyaz Saray'dan ayrıldığı için mutsuz olmadığı ifade edildi.

KENDİLERİNE AİT AYRI YATAK ODALARINDA KALDIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Melania Trump ve Donald Trump'ın kendilerine ait ayrı yatak odalarında kaldığı öne sürüldü. CNN International'a açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan eski Beyaz Saray personeli, "Donald Trump, daha önce diğer yönetimler sırasında bir çalışma odası olan kendi yatak odasında uyudu" dedi.