ABD medyasından şoke eden iddia! Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyormuş
21.01.2021 21:33
Amerikan medyası, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Başkan Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından Amerikan medyası Trump'ın 4 yıllık görevindeki özel hayatını mercek altına aldı.
MELANİA TRUMP BEYAZ SARAY'DAN AYRILDIĞI İÇİN MUTSUZ DEĞİL
ABD medyası, Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti. Haberlerde, dün Beyaz Saray'dan ayrılan Melania Trump'ın Florida'ya iniş yaptıktan sonra eve gitmek istediği ve Beyaz Saray'dan ayrıldığı için mutsuz olmadığı ifade edildi.
KENDİLERİNE AİT AYRI YATAK ODALARINDA KALDIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ
Melania Trump ve Donald Trump'ın kendilerine ait ayrı yatak odalarında kaldığı öne sürüldü. CNN International'a açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan eski Beyaz Saray personeli, "Donald Trump, daha önce diğer yönetimler sırasında bir çalışma odası olan kendi yatak odasında uyudu" dedi.
Son Dakika Ali Koç'tan transfer açıklaması: Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak Acun Ilıcalı'nın Exxen'i yurt dışına açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi Tarlasında gezen yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu