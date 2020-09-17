ABD'nin batı yakasındaki orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'nin batı yakasındaki orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetti

NEW ABD'nin batı yakasındaki eyaletlerde son bir ayda en az 34 kişinin ölümüne sebep olan orman yangınlarının, gelecek günlerde sıcaklığın artması ile büyümeye devam edeceği beklenirken, California eyaleti tarihinde kaydedilen en yüksek sıcaklığın ağustos ayında yaşandığı belirtildi.

ABD'nin batı yakasındaki orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

NEW ABD'nin batı yakasındaki eyaletlerde son bir ayda en az 34 kişinin ölümüne sebep olan orman yangınlarının, gelecek günlerde sıcaklığın artması ile büyümeye devam edeceği beklenirken, California eyaleti tarihinde kaydedilen en yüksek sıcaklığın ağustos ayında yaşandığı belirtildi.

California Valisi Gavin Newsom, basın açıklamasında, son bir ayda en az 25 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan büyük orman yangınlarının iklim değişikliğinin gerçekliğini gösterdiğini vurguladı.

Vali Newsom, "Eyaletteki ortalama sıcaklıklar, 1980'den bu yana üç derece arttı ve eyalet tarihinde kaydedilen en yüksek sıcaklık ağustos ayında görüldü. İtfaiyeciler yangınla muazzam mücadele ediyorlar, ancak gerçek mücadele iklim değişikliğine karşı verdiğimiz savaştır." ifadelerini kullandı.

Newsom, son sıcaklıkların bölgede 136 milyon ağacın çıra gibi kurumasına sebep olduğunu, kuru rüzgarın da etkisi ile çıkan yangınların, ülkenin batı kıyısında 19 bin kilometrekareden fazla ormanı yok ettiğini vurguladı.

Eyalet yetkililerinin yaptığı bilgilendirmeye göre, gelecek günlerde yağmur beklenmediği için hafta sonu geri dönen bir ısınma trendinin yangın tehlikesini artıracağı belirtildi.

Oregon'da mobil morglar kuruldu

ABD'nin batı yakasında, yangınlardan en çok etkilenen bir diğer eyalet olan Oregon'da çıkan 29 ayrı yangında 8 kişi hayatını kaybederken, kayıp ihbarı yapılan 16 kişinin arama kurtama çalışmaları devam ediyor.

Marion İlçe Şerif Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, daha fazla ölüm olasılığına karşı ihtiyaç anında kullanılması için mobil morgların hazır hale getirildiği belirtildi.

Washington'da 321 kilometrelik elektrik hattı zarar gördü

Orman yangınlarının etkili olduğu diğer bir eyalet olan Washington'da, son haftalarda 2 bin 500 kilometrekareden fazla alanın yandığı, yangın bölgelerinin üzerinde kalın bir duman örtüsünün oluştuğu belirtildi.

Şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiği eyalette, Omak bölgesinde 200 bina küle dönerken, Vali Jay Inslee, Washington'un merkezinde 321 kilometrelik elektrik hattının zarar gördüğünü ve birkaç yüz elektrik şebekesinin de yandığını kaydetti.

Ayrıca, Washington eyaleti semalarında oluşan kalın duman tabakası, Alaska Havayolları'nın bazı uçuşlarını askıya almasına neden oldu.

ABD'nin batı yakasındaki California, Oregon ve Washington eyaletlerinde son bir ayda en az 34 kişinin ölümü ve 19 bin kilometrekareden fazla alanın tahrip olması ile sonuçlanan orman yangınları etkisini sürdürüyor.

Yangınların ilk başladığı eyalet olan California'da 15 Ağustos'tan bu yana düşen 13 binden fazla yıldırım, 900'den fazla yangına neden olmuş, yanan 4 bin 200 binadan onbinlerce kişi tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, California'daki yangınları "büyük afet" ilan ederek federal yardıma onay vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Orman Yangınları, California, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 06:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin batı yakasındaki orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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