ABD'nin dünya genelinde 800 üssü var - Son Dakika

ABD'nin Irak, Afganistan ve Suriye dahil olmak üzere dünya genelinde 800 civarında üssü bulunuyor.



ABD'nin son yıllarda Irak, Afganistan ve Suriye dahil olmak üzere birçok bölgede kapanan askeri üstleri olmasına rağmen hali hazırda dünya genelinde kimi küçük radar üsler, kimi de bir şehir büyüklüğünde olmak üzere 800 civarında üssü bulunuyor. Bu üstlerin sürdürülebilmesinin maliyeti ise 200 milyar doların üzerinde. ABD üslerinin 2018 mali yılındaki değeri ise ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre 749 milyar dolar.



Orta Doğu'da 60-70 bin asker



ABD üsleri düşman gözetleme noktalarından deniz kuvvetleri ikmal noktalarına, eğitim üslerinden radar üslerine kadar farklı Savunma Bakanlığına bağlı tüm ABD Askeri yapılanmaları içeriyor. Bu üslerde bulunan askeri personel sayısı ise 60-70 bini Orta Doğu'da olmak üzere 180 bin civarında. Bu rakamlar özellikle başka ülkelerde sabit üssü bulunan ülkelerin toplamda 17 ülke olduğu ve toplamda 70 civarında ülke bulunduğu göz önüne alındığında daha da önem kazanıyor.



ABD üslerini terk etmiyor



ABD üslerinin sayısının bu kadar yüksek olmasının temel sebebi olarak ise ABD'nin bir ülkede kurduğu üssü nadiren terk etmesi gözüküyor. Buna bir örnek olarak ABD'nin Almanya'daki üssü Ramstein gösterilebilir. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası 1949 yılında kurmuş olduğu bu üs halen ABD Hava Kuvvetleri üssü olarak hizmet ediyor ve 53 bin personel ile ABD'nin ABD toprakları dışındaki en büyük üssü olma özelliğini taşıyor.



ABD'nin Almanya'da 87 üssü var



ABD'nin Ramstein dışında Almanya'da 87 üssü daha bulunuyor. Almanya aynı zamanda ABD dışında en çok ABD üssü barındıran ülke olma özelliğini de taşıyor. Almanya'yı 86 üs ile Japonya, 64 üs ile Güney Kore, 29 üs ile İtalya ve 16 üs ile İngiltere takip ediyor.



En çok ABD üssü olan ülkeler sırasında ise Türkiye 9 askeri yapılanma ile dokuzuncu sırada yer alıyor. Türkiye'de bulunan en büyük ve bilinen askeri yapılanma ise İncirlik Hava Üssü. 1950'lerde Türkiye'nin NATO üyeliğinden sonra kurulan üs içerisinde ABD Hava Kuvvetlerine ait birlikler görev yapıyor ve yaklaşık 2 bin 500 personel görev yapıyor.



Kullanılmayan üslerinin maliyeti yıllık 500 milyon dolar



ABD'nin dünya çevresine yayılan devasa üsleri noktasında, Japonya'da Okinawa'da 2018 yılında 70 bin kişiyle, Almanya Ramstein Üssü önünde binlerce kişi ile gerçekleştirilen eylemlerle sık sık protesto ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, var olan üslerin kapasitesi ihtiyacın yüzde 21 fazlası iken bu üslerde bulunan altyapının yüzde 30'u yine Pentagon verilerine göre zayıf veya çöküyor. ABD'nin sadece kullanılmayan üslerinin maliyeti yıllık 500 milyon doları geçiyor.



Dünya çevresinde büyüklükleri ile öne çıkan diğer büyük sabit üsler ise şöyle:



Afganistan



Bagram Air Base



Camp Dwyer



Camp Leatherneck



FOB Delaram



Kandahar Int. Airport



Shindand Airbase



Bahreyn



NRCC Bahrain



NSA Bahrain



Belçika



USAG Benelux



USAG Brussels



Bulgaristan



Aitos Logistics Center



Bezmer Air Base



Graf Ignatievo Air Base



Novo Selo Range



Küba



Guantanamo Bay



Cibuti



Camp Lemonnier



Almanya



Campbell Barracks



Landstuhl Medical Center



NATO Base Geilenkirchen



Panzer Kaserne



Patrick Henry Village



Ramstein AB



Spangdahlem Air Base



USAG Ansbach



USAG Bamberg



USAG Baumholder



USAG Darmstadt



USAG Garmisch



USAG Grafenwoehr



USAG Heidelberg



USAG Hessen



USAG Hohenfels



USAG Kaiserslautern



USAG Mannheim



USAG Schweinfurt



USAG Stuttgart



USAG Wiesbaden



Yunanistan



NSA Souda Bay



Grönland



Thule Air Base



Guam



Andersen AFB



Naval Base Guam



Naval Forces Marianas



Irak



Camp Baharia



Camp Banzai



Camp Bucca



Camp Fallujah



Camp Taji



Camp Victory



COP Shocker



FOB Abu Ghraib



FOB Grizzly



FOB Sykes



Joint Base Balad



Victory Base Complex



İtalya



Aviano AB



Camp Darby



Caserma Ederle



NAS Sigonella



NSA Gaeta



NSA La Maddalena



NSA Naples



Japonya



Camp Courtney



Camp Foster



Camp Fuji



Camp Gonsalves



Camp Hansen



Camp Kinser



Camp Lester



Camp McTureous



Camp S.D. Butler



Camp Schwab



Camp Zama



Fleet Activities Okinawa



Fleet Activities Sasebo



Fleet Activities Yokosuka



Fort Buckner



Kadena Air Base



MCAS Futenma



MCAS Iwakuni



Misawa Air Base



Naval Air Facility Atsugi



Torii Station



Yokota Air Base



Yontan Airfield



Kosova



Camp Bondsteel



Kuveyt



Ali Al Salem Airbase



Camp Arifjan



Camp Buehring



Camp Doha



Camp New York



Camp Patriot



Camp Spearhead



Camp Virginia



Kırgızistan



Transit Center at Manas



Hollanda



Joint Force Command



USAG Schinnen



Peru



Naval Medical Research Unit Six



Portekiz



Lajes Field



Porto Riko



Fort Buchanan



Katar



Al Udeid Air Base



Suudi Arabistan



Eskan Village Air Base



King Abdul Aziz Air Base



King Fahd Air Base



King Khalid Air Base



Riyadh Air Base



Singapur



COMLOG WESTPAC



Güney Kore



Camp Carroll



Camp Casey



Camp Castle



Camp Eagle



Camp Hovey



Camp Humphreys



Camp Market



Camp Red Cloud



Camp Stanley



Fleet Activities Chinhae



K-16 Air Base



Kunsan Air Base



Osan Air Base



USAG Daegu



USAG Yongsan



İspanya



Morn Air Base



Naval Station Rota



Türkiye



Incirlik Air Base



Izmir Air Base



Birleşik Krallık



RAF Alconbury



RAF Croughton



RAF Fairford



RAF Lakenheath



RAF Menwith Hill



RAF Mildenhall - LOS ANGELES