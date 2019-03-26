Son Dakika Haberleri: ABD'nin Golan Kararından Esed Rejimi de Sorumlu"

ABD'nin Golan Kararından Esed Rejimi de Sorumlu"

1 saat önce

Suriye İslam Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıma kararında Beşşar Esed rejiminin ihmalinin de payı olduğunu belirtti.

ABD'nin Golan Kararından Esed Rejimi de Sorumlu
Suriye İslam Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıma kararında Beşşar Esed rejiminin ihmalinin de payı olduğunu belirtti.

Suriye İslam Konseyi, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesini imzalamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Golan, Suriye'nin Arap toprağıdır. Ülkenin ayrılmaz bir parçasıdır. Golan halkı Suriye'nin Arap vatandaşıdır. Dünyayı, uluslararası anlaşmalara aykırı olan bu kibirli kararı reddetmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

ABD'nin aldığı kararın bölgeyi kaos ve savaşa sürükleyeceği belirtilen açıklamada, "Bu kararın alınmasında Esed rejimini de sorumlu olarak görüyoruz. Hafız Esed, savunma bakanlığı döneminde Golan'ı İsrail'e teslim etti. (Hafız) Esed, İsrail'e karşı hiçbir kurşun sıkmamıştır. Golan'ı geri almak için de herhangi bir operasyon yapmamıştır. Ondan sonra oğlu Beşşar gelip bu rolü devam ettirdi. Beşşar aldığı kararlarla ülkeyi yıkmayı ve zayıflatmayı hedefledi." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin kararına tepki göstermek için gelecek cuma namazından sonra gösteri yapmaları yönünde çağrında bulunuldu.


Trump, 52 yıldır işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını dün imzalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:12 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, Donald Trump, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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