Son Dakika Haberleri: ABD'nin Lübnan Ordusuna Destekleri Devam Edecek

ABD'nin Lübnan Ordusuna Destekleri Devam Edecek

23 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Lübnan ordusuna desteğinin devam edeceğini söyledi.

ABD'nin Lübnan Ordusuna Destekleri Devam Edecek, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Lübnan ordusuna desteğinin devam edeceğini söyledi.

Kuveyt ve İsrail'den sonra dün Orta Doğu turunun son durağı Lübnan'a gelen Pompeo, başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelere bugün de devam etti.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Beyrut'taki makamında Pompeo ile bir araya geldi.

Lübnan ordusunun terörle mücadelede stratejik ortakları olduğuna dikkati çeken Pompeo, ülkesinin Lübnan'a askeri yardımlarının devam edeceğini belirtti.

Joseph Avn da, Lübnan ordusuna olan güvenlerinden ve terörle mücadelede verdikleri destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Bu arada, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Lübnan'daki iki günlük temaslarının ardından ülkeden ayrıldığını açıkladı.

ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005 yılından bu yana Lübnan'a yaptığı yardımların 2 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

Lübnan ordusu, 2017-2018 yıllarında ABD'den 6 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı teslim almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:05 Kaynak: AA

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