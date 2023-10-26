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ABD şokta! Silahlı saldırgan 22 kişiyi öldürüp kayıplara karıştı - Son Dakika

ABD şokta! Silahlı saldırgan 22 kişiyi öldürüp kayıplara karıştı

Son Güncelleme: 26.10.2023 05:55

ABD'nin Maine eyaletinde bir zanlı, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açarak 22 kişinin hayatını kaybetmesine ve 60'a yakın kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından okullar tatil edilirken, yetkililer saldırganın peşine düşerek kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

ABD'nin Maine eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda, en az 22 kişinin öldüğü onlarca kişi de yaralandı. Bölgede okullar tatil edilirken polis her yerde kaçan şüpheliyi arıyor.

3 AYRI BÖLGEDE ATEŞ AÇTI

Maine polisi, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişin de yaralandığını belirtti. Auburn Belediye Başkanı Jason Levesque, yaptığı açıklamada, olay nedeniyle okulların tatil edildiğini, yetkililerin Lewiston'daki silahlı saldırının şüphelisini aradığını ifade etti.

ABD'deki silahlı saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti

POLİS, ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN İNSANLARDAN YARDIM İSTEDİ

Ayrıca, Androscoggin İlçesi Şerif Ofisi, şüphelinin, elindeki tüfekle ateş eder pozisyonda görüntülendiği iki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çevre sakinlerini yardıma çağırdı. Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu zanlının, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü.

ABD'deki silahlı saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti

KİMLİĞİNİ SAKLAMA GEREĞİ DUYMADI

Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen zanlının, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD şokta! Silahlı saldırgan 22 kişiyi öldürüp kayıplara karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD şokta! Silahlı saldırgan 22 kişiyi öldürüp kayıplara karıştı - Son Dakika
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