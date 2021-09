ABD'nin terk ettiği Kabil'deki esnaf kepenkleri açıyor - Son Dakika

Taliban'ın yönetimi almasının üzerinden 1 ayı geride bırakan Afganistan'da esnaf yeniden kepenk açtı.

Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesinin üzerinden 1 ay geçerken ülkede 8 gün önce de geçici hükümet kuruldu. Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından yönetimin nasıl olacağı konusunda fikir ayrılıkları yaşayan halk, Taliban'ın yönetimin nasıl olacağına ilişkin ılımlı açıklamalarıyla eski düzenine dönmeye çalışıyor. Halk artık, günlük hayatını Taliban yönetimi altında sürdürüyor. Afganistan başkenti Kabil'in en büyük ikinci çarşısı olan Lisei Maryam'da dükkanlar tek tek açılıyor. Her gün 200 bin kişinin ziyaret ettiği alışveriş merkezi esnafı da günlük hayatı canlandırmaya çalışıyor. Alışveriş merkezindeki mağaza çalışanları, her geçen gün satışların artmasını umuyor.

Alışveriş merkezinin yanı sıra cadde üzerinde bulunan dükkanlar da artık her gün kapılarını açıyor. Cadde üzerinde kurulan seyyah satıcılarda sattıkları oyuncaklarla çocukların büyük ilgisini topluyor. Sakinliğin gözlemlendiği Kabil'de halk seyyar satıcılardan alışverişlerini yaparak Taliban kontrolünde ve yönetiminde hayatını sürdürüyor. - KABİL