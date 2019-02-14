Son Dakika Haberleri: ABD'nin Venezuela'ya İnsani Yardımı Provokasyon"

ABD'nin Venezuela'ya İnsani Yardımı Provokasyon"

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Venezuela'ya yaptığı insani yardıma ilişkin, "ABD insani yardım adı altında ülkede istikrarsızlık yaratarak darbe düzenlemek derdindedir.

ABD'nin Venezuela'ya İnsani Yardımı Provokasyon
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Venezuela'ya yaptığı insani yardıma ilişkin, "ABD insani yardım adı altında ülkede istikrarsızlık yaratarak darbe düzenlemek derdindedir. Benzer senaryolar başka ülkelerde de yaşandı. Bu bir provokasyondur." dedi.

Başkent Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Venezuela'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zaharova, ABD'nin tüm ülkeleri Venezuela konusunda kendisini desteklemeye iknaya çalıştığını söyledi.

ABD'nin uluslararası demokrasi normlarına uymadığını belirten Zaharova, "ABD insani yardım adı altında ülkede istikrarsızlık yaratarak, darbe düzenlemek derdindedir. Benzer senaryolar başka ülkelerde de yaşandı. Bu bir provokasyondur." şeklinde konuştu.

Zaharova, Kızıl Haçın, Venezuela'daki insani yardımlar konusunda ABD ile çalışmayı reddettiğini hatırlatarak, Rusya'nın Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği normlara göre insani yardımının yapılmasından yana olduğunu dile getirdi.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:24 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güncel
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