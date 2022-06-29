ABD ordusu Avrupa'ya yeni kalıcı konuşlandırmalar yapacak - Son Dakika
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ABD ordusu Avrupa'ya yeni kalıcı konuşlandırmalar yapacak

29.06.2022 20:20
ABD ordusu Avrupa'ya yeni kalıcı konuşlandırmalar yapacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon); Polonya, Romanya ve Baltık ülkeleri olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkeye yeni kalıcı konuşlandırmalar yapılacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon); Polonya, Romanya ve Baltık ülkeleri olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkeye yeni kalıcı konuşlandırmalar yapılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Avrupa güvenliğini desteklemek için uzun vadeli konuşlandırmalara ilişkin açıklaması üzerine Pentagon söz konusu yeni adımların detaylarını paylaştı.

Pentagon'un yayımladığı belgede, ABD'nin Polonya'ya 5. Kolordu Karargahı ileri karakolunu, bir Kara Kuvvetleri garnizon karargahını ve bir saha destek taburunu kalıcı olarak konuşlandırılacağı belirtildi.

Belgede, "NATO'nun doğu kanadındaki ilk kalıcı ABD kuvvetleri olan bu kuvvetler, komuta ve kontrol yeteneklerimizi, NATO ile çalışabilirliği ve önceden konumlandırılmış teçhizatın yönetimini geliştirecek. Bu eylem, Polonya'nın NATO'nun savaşta caydırıcılığını ve savunma duruşunu desteklemekte oynadığı merkezi rolün üzerine inşa edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin aynı zamanda bu ülkede, bir zırhlı muharebe tugayı ile bir hava tugayı dahil olmak üzere mevcut geçici konuşlandırmasını da sürdüreceği ifade edilen belgede, Romanya'da ise bir muharebe tugayının dönüşümlü olarak konuşlandırılacağı ve böylece doğu kanadında ek bir tugay konuşlandırılmış olacağı kaydedildi.

Belgede, Baltık bölgesinde ise bölgenin güvenliğini güçlendirmek, birlikte çalışabilirliği geliştirmek, ABD kuvvetlerinin esnekliğini ve savaşa hazır olduğunu göstermek için zırhlı birlikler, hava, hava savunma ve özel harekat kuvvetlerini içeren dönüşümlü konuşlandırmalar yapmaya devam edileceği bilgisine yer verildi.

Bunların yanı sıra ABD'nin İspanya'da konuşlanmış muhrip sayısını dörtten altıya çıkarmak için İspanyol yönetimi ile çalıştığı belirtildi.

Belgede, ayrıca İngiltere'nin Lakenheath üssüne iki F-35 filosu konuşlandırarak Avrupa'yı desteklemeye devam edileceği ifade edildi.

ABD'nin Almanya'da bir hava savunma topçu tugay karargahı, kısa menzilli bir hava savunma taburu, bir muharebe idame destek tabur karargahı ve bir mühendis tugay karargahı kuracağına değinilen belgede, bu ülkeye toplamda yaklaşık 625 ek askeri personel göndereceği kaydedildi.

Pentagon belgesinde ayrıca ABD'nin İtalya'ya kısa menzilli bir hava savunma bataryası göndereceği ve 65 askerin görevli olacağı bu bataryanın Bakanlığın Almanya'da konuşlandırdığı kısa menzilli hava savunma taburunun alt birimi olacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

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