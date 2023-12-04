 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Ordusu Kızıldeniz'deki Ticari Gemilere Yönelik Saldırılarda İHA'ları Düşürdü - Son Dakika

ABD Ordusu Kızıldeniz'deki Ticari Gemilere Yönelik Saldırılarda İHA'ları Düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarda insansız hava araçları düşürdüğünü açıkladı. Saldırılarda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiği belirtilirken, ABD donanmasına bağlı destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edildi. Saldırıların deniz güvenliğine ve uluslararası ticarete tehdit oluşturduğu vurgulandı.

ABD Ordusu Kızıldeniz\'deki Ticari Gemilere Yönelik Saldırılarda İHA\'ları Düşürdü
04.12.2023 - 08:09,
Abone Ol

ABD ordusu, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarda insansız hava araçları düşürdüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, dün Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiği belirtildi.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edildi.

Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgeden ateşlenen bir füzenin Bahamalar bayraklı "Unity Explorer" gemisinin yakınlarına düştüğü vurgulanan açıklamada, daha sonra farklı bir füzeyle vurulan gemide hafif hasar oluştuğu belirtildi.

Yemen'den fırlatılan bir füzeyle Panama bayraklı "M/V Number 9" gemide de hasar oluştuğuna işaret edilen açıklamada, Panama bayraklı "M/V Sophie II" gemisinin de vurulduğu ancak herhangi bir zayiat oluşmadığı kaydedildi.

Söz konusu saldırıların deniz güvenliğine ve uluslararası ticarete karşı tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Yemen'deki Husilerin düzenlediği saldırıların İran destekli gerçekleştirildiğine inanmak için de birçok nedenin olduğuna işaret edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu. Husiler, gemilerden birinin İHA'yla diğerinin deniz füzesi ile vurulduğu aktarmıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurmuşlardı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Yemen, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Ordusu Kızıldeniz'deki Ticari Gemilere Yönelik Saldırılarda İHA'ları Düşürdü - Son Dakika


08:47
Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor
08:31
Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, merak edilen görüşmenin detaylarını açıkladı Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, merak edilen görüşmenin detaylarını açıkladı
08:20
4 kanlı eylemin talimatını vermiş! 'Rodi Hayri' kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi 4 kanlı eylemin talimatını vermiş! "Rodi Hayri" kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi
08:11
Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı
08:03
Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek
07:46
Tolga, MasterChef All Star'a veda etti Tolga, MasterChef All Star'a veda etti
07:46
Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı
02:53
Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Son Dakika
08:47 Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor
08:31 Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, merak edilen görüşmenin detaylarını açıkladı
08:20 4 kanlı eylemin talimatını vermiş! "Rodi Hayri" kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi
08:11 Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı
08:03 Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek
07:46 Tolga, MasterChef All Star'a veda etti
07:46 Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı
02:53 Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı
01:01 Husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı
00:01 Onur Atilla, Altın Kelebek Ödülleri'nde Kerem Bürsin'in taklidini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2023 09:46:40. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Ordusu Kızıldeniz'deki Ticari Gemilere Yönelik Saldırılarda İHA'ları Düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement