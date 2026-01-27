ABD Orta Doğu'da Hava Tatbikatı Düzenliyor - Son Dakika
ABD Orta Doğu'da Hava Tatbikatı Düzenliyor

27.01.2026 23:09
ABD Hava Kuvvetleri, Orta Doğu'da hava tatbikatı yapacak, İran ise Hürmüz Boğazı'nda NOTAM yayımladı.

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, Orta Doğu'da birkaç gün sürecek hava tatbikatı düzenleyeceğini bildirdi.

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT'in, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denildi.

Açıklamada, tatbikatın varlık ile personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, tatbikatın ev sahibi ülkenin onayıyla, sivil ve askeri havacılık otoriteleriyle yakın iş birliği içinde, güvenli ve hassas şekilde egemenliğe saygı ilkesi ön planda tutularak yürütüleceği ifade edildi.

İRAN NOTAM YAYINLADI

Öte yandan İran, Hürmüz Boğazı hattındaki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımladı. İran tarafından yayımlanan havacılık duyurusuna göre, Hürmüz Boğazı çevresinde askeri atış faaliyeti gerçekleştirilecek.

Askeri faaliyetin 27–29 Ocak tarihlerinde 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içinde yapılacağı ve tatbikat süresince bölgede yer seviyesinden 25 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Havacılık, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

ABD Orta Doğu'da Hava Tatbikatı Düzenliyor
