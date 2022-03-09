ABD restoran zinciri KFC, Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı - Son Dakika
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ABD restoran zinciri KFC, Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı

09.03.2022 17:48
ABD restoran zinciri KFC, Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı

NEW ABD'li tavuk restoran zinciri KFC'nin ana şirketi Yum! Brands, Rusya'daki tüm operasyonlarını geçici olarak durduracağını duyurdu.

NEW ABD'li tavuk restoran zinciri KFC'nin ana şirketi Yum! Brands, Rusya'daki tüm operasyonlarını geçici olarak durduracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'daki faaliyetlerin durdurularak, bölgedeki işletmelerden elde edilen kazancın da Kızıl Haç organizasyonu üzerinden Ukrayna'da savaştan etkilenenlere insani yardım olarak dağıtılacağı belirtildi.

Şirket ayrıca çevre bölgelerdeki bayilerinin de Ukraynalı mülteciler için gıda yardımında bulunacağını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, ve American Express gibi ABD merkezli uluslararası şirketler savaşı protesto için Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Yum Brands, Tavuk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD restoran zinciri KFC, Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD restoran zinciri KFC, Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı - Son Dakika
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