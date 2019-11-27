ABD, Şükran Günü tatiline kar fırtınası altında giriyor

NEW ABD, Şükran Günü bayramı tatiline iki büyük kar fırtınası altında giriyor.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden (NWS) yapılan açıklamada, tatil öncesi ve süresince ülkenin büyük bölümünün iki değişik kar fırtınasının etkisi altında kalacağı uyarısında bulundu.

Ülkenin orta batı ve kuzey eyaletleri Colorado ve Wyoming'te, salı gününden bu yana devam eden ve yer yer 1 metreye yaklaşan kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Kötü hava şartları nedeniyle Denver'da şu ana kadar yaklaşık 500 uçuşun iptal edildiği, bunun da Minneapolis, Chicago, Los Angeles ve San Francisco'daki diğer havalimanlarındaki seferleri etkilediği bildirildi.

Hafta sonu, Amerika'nın kuzeydoğusundaki eyaletleri etkileyecek

Missorui ve İllinois'te aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yaklaşık 27 bin kişinin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Orta kuzey kesimlerde devam eden karlı hava şartlarının hafta sonuna doğru da Amerika'nın kuzeydoğusundaki eyaletleri etkisi altına alacağı belirtildi.

New York'ta geleneksel olarak yapılan Macy's Şükran Günü yürüyüşünde kullanılan büyük balonlarların şiddetli rüzgar nedeniyle bu yıl kullanılamayabileceği kaydedildi.

- Batı yakasında "tarihi ve görülmemiş" bomba siklonu

Ülkenin iç kesimleri kar ve tipi şartlarıyla boğuşurken, batı yakasının kuzey kısımlarının da Pasifik Okyanusu'nda oluşan ve "bomba siklonu" denilen "tarihi ve görülmemiş" yeni bir hava şartının altına girdiği bildirildi.

Kuzey California ve Oregan eyaletlerini saatte 130 kilometreyi hızla vurması beklenen fırtına ve yağmurun, yüksek noktalarda yağmurla karışık kar yağışına dönüşeceği belirtildi.

Ülkenin güney kesimi Arizona, New Meksiko, Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde de yağış ve kuvvetli rüzgar olarak ülkenin kuzeyindeki hava şartlarının kendisini hissettirdiği ifade edildi.

Geçen yıla göre, bu sene Şükran Günü bayramı yolcusunun yüzde 2,9 artarak 55 milyonu bulmasının beklendiği, bunların 49,3 milyonunun da karayoluyla seyahat edeceği kaydedildi.

Çarşamba gününün seyahatlerde "en yoğun zaman" olacağı uyarısı yapılarak, yolculuğun normal zamanlardan 4 kat daha uzun sürebileceği ve seyahat edecek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.