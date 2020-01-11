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'ABD, Süleymani'yi öldürdüğü gün, Yemen'de başka bir İranlı komutanı da hedef aldı ancak başaramadı'
17 dakika önce
ABD'nin Irak'ta Kasım Süleymani'yi öldürdüğü gün İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Yemen'deki komutanı Abdülrıza Şahlai'yi de drone ile hedef aldığı ancak operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:07
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