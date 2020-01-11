'ABD, Süleymani'yi öldürdüğü gün, Yemen'de başka bir İranlı komutanı da hedef aldı ancak başaramadı' - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'ABD, Süleymani'yi öldürdüğü gün, Yemen'de başka bir İranlı komutanı da hedef aldı ancak başaramadı' - Son Dakika Dünya

'ABD, Süleymani'yi öldürdüğü gün, Yemen'de başka bir İranlı komutanı da hedef aldı ancak başaramadı'

17 dakika önce

ABD'nin Irak'ta Kasım Süleymani'yi öldürdüğü gün İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Yemen'deki komutanı Abdülrıza Şahlai'yi de drone ile hedef aldığı ancak operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi

'ABD, Süleymani'yi öldürdüğü gün, Yemen'de başka bir İranlı komutanı da hedef aldı ancak başaramadı', System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin General Kasım Süleymani'yi öldürdüğü gün İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü'nün Yemen'deki sorumlusunu da hedef aldığı ancak başarısız olduğu bildirildi.


Açıklama, adının açıklanmasını isteyemeyen üst düzey ABD'li yetkililerden geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Yemen, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:07 
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