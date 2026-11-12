ABD Senatosuna ilk Müslüman: El-Sayed'den Vance'e ironik yemin mesajı - Son Dakika
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ABD Senatosuna ilk Müslüman: El-Sayed'den Vance'e ironik yemin mesajı

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ABD Senatosuna ilk Müslüman: El-Sayed\'den Vance\'e ironik yemin mesajı
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3 yorum

Michigan'dan Senatoya seçilen Demokrat Abdul El-Sayed, ocak ayındaki yemin töreninde Kur'an-ı Kerim kullanmayı planlıyor. Mısır kökenli siyasetçi, Mike Rogers'ı geride bırakarak ABD Senatosuna giren ilk Müslüman oldu. Zafer konuşmasında JD Vance'e, kendisine yemin ettirmekle yükümlü olmasının ironisine dikkat çekti.

ABD'de gerçekleştirilen 2026 ara seçimleri tarihi bir sonuca sahne oldu. Demokrat Partinin Michigan adayı Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı geride bırakarak Senatoya seçildi.

42 yaşındaki Mısır kökenli Amerikalı siyasetçi, bu sonuçla ABD tarihinde Senatoya seçilen ilk Müslüman unvanını kazandı. Daha önce Michigan'da kamu sağlığı alanında yöneticilik yapan El-Sayed, seçim kampanyasında sağlık hizmetlerine erişim, ekonomik eşitsizlik ve dış politika konularına ağırlık verdi.

El-Sayed'in zaferi, özellikle seçim kampanyası boyunca dini kimliği üzerinden yürütülen tartışmalar nedeniyle uluslararası basında geniş yer buldu.

KUR'AN-I KERİM ÜZERİNE YEMİN EDECEK

El-Sayed'in seçim zaferinin ardından, ocak ayında yapılacak yemin töreninde Kur'an-ı Kerim kullanacağı yönündeki paylaşımlar dikkat çekti.

El-Sayed, Senato üyeliğine başlarken Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmeyi planlıyor. Bunun gerçekleşmesi halinde ABD Senatosunda Kur'an-ı Kerim'in kullanıldığı ilk yemin töreni yaşanacak.

TRUMP VE VANCE'E SEÇİM GECESİNDEN MESAJ

El-Sayed, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e seslendi.

Seçim kampanyasında dini kimliğine yönelik eleştirilerin hedefi olan El-Sayed, Vance'e hitaben, "JD, habibi, ocak ayında bana yemin ettirmekle anayasal olarak yükümlü olmanın hoş bir ironisi var." ifadelerini kullandı.

Trump'a da seslenen El-Sayed, başkanın ismini telaffuz etmekte zorlandığını hatırlatarak yemin töreninden sonra kendisine yalnızca "Senatör" diye hitap edebileceğini söyledi.

ZAFER KONUŞMASINDA ARAPÇA İFADELER KULLANDI

El-Sayed, Michigan'daki seçim zaferini kutladığı konuşmasında Arapça ifadeler kullanarak destekçilerine teşekkür etti.

Seçim kampanyası boyunca sonuç sorulduğunda "İnşallah" dediğini anlatan El-Sayed, zaferinin ardından artık "Elhamdülillah" diyebileceğini belirtti.

ABD'li siyasetçi, seçim sonucunu yalnızca kişisel bir başarı olarak görmediğini vurgulayarak kendisini destekleyen seçmenlere teşekkür etti.

El-Sayed'in ocak ayında göreve başlamasıyla ABD Senatosunda ilk kez Müslüman bir üye görev yapacak.

Okurların en beğendiği yorum

“Allah mahçup etmesin seni inş senator”

Tüm yorumlar (3)
Amerika Birleşik DevletleriKuran-ı KerimMichiganDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (3)

  • Jon snow Jon snow:
    Allah mahçup etmesin seni inş senator 5 0
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    müslüman londraya belediye başaknı oluyor. new yorak belediye başkanı seçilebiliyor. ABD de senatör olabiliyor. hatta israilde arap vatandaşalarının siyasi parti kurmasına müsade ediyor ve seçimlere de girdiler son seçimde de yüksek oy aldılar. irlandaya müslüman hamza başbakan olabiliyor. AMA BU ÜLKEDE 1950 YE KADAR, MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNE SU BİLE İÇİRMEDİLER. PARTİ DE KURDURMADILAR, SEÇİME DE SOKMADILAR. DEMİR YUMRUKLA EZDİLER. ve bize bu yapılanları cumhuriyet, yapanları da kahraman diye yutturdular. artık cin şişeden çıktı. bilgiye ulaşma kolaylaştı. bundan sonra kandırabilecekleri insan kalmadı 4 0
  • Halil null Halil null:
    senatör mazlumlarin sesi ol Allah yolunu açık etsin 0 0
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