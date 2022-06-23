ABD: Türkiye'nin tahıl sorununun çözümü için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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ABD: Türkiye'nin tahıl sorununun çözümü için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

23.06.2022 23:33
ABD: Türkiye'nin tahıl sorununun çözümü için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan tahıl krizini çözmek için oynadığı rolü memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan tahıl krizini çözmek için oynadığı rolü memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Rusya-Ukrayna savaşını, G7 ve NATO zirvelerini değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada baş gösteren tahıl krizinin G7 zirvesinin gündem maddelerinden biri olacağını belirten Kirby, Biden yönetiminin bu konunun çözümü için çaba harcadığını kaydetti.

Kirby, "Türkler de bu konuda Ruslar ile konuşuyor. Türkiye'nin bu konudaki rolünü kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, tarım ürünlerinin deniz yoluyla nakliyatı için bazı çabalar sarf ediyor." dedi.

NATO zirvesinin ana gündemlerinden birinin de Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusu olacağını vurgulayan Kirby, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın aralarındaki meseleleri çözeceği ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılacağından eminiz. Ancak size bunun için zaman veremem." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Beyaz Saray, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD: Türkiye'nin tahıl sorununun çözümü için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

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