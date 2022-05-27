ABD Ulusal Silah Birliği, silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor

NEW ABD'nin Ulusal Silah Birliği NRA, 24 Mayıs'ta Texas'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor.

Silah edinme haklarını savunmasıyla bilinen NRA, Texas'ın Uval kentinde silahlı saldırı sonucu 19'u çocuk, 2 öğretmenin hayatını kaybetmesinden sonra Houston kentinde bugün silahlanma yanlısı yıllık kongresine başladı.

NRA, 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası yıllık kongresini iptal etmemekle eleştiriliyor.

Polis, Houston'daki kongre merkezinin etrafında olası protestolara karşı güvenlik önlemi aldı.

3 gün sürecek kongrede eski ABD Başkanı Donald Trump ve Texas Senatörü Ted Cruz birer konuşma yapacak.

Eleştiriler üzerine şarkıcı Don McLean başta olmak üzere Senatör John Cornyn ve Kongre üyesi Dan Crenshaw, programa katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Texas'ta 3 gün önce, 21 kişi silahlı katliamın kurbanı oldu

Texas eyaletinin Uval kentinde 24 Mayıs'ta bir ilkokula 18 yaşında bir erkek tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetmiş, saldırgan ise polisin müdahalesi sırasında ölmüştü.

Başkan Joe Biden ve Kongre'deki Demokratlar daha katı silah yasaları için çağrıları yenilerken NRA Yönetim Kurulu Üyesi Phil Journey, daha iyi zihinsel sağlık bakıma ve silah şiddetini önlemeye odaklanmak gerektiğini, ateşli silahlara erişimin sınırlandırılmasını desteklemeyeceğini ifade etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre dün yaptığı açıklamada, NRA liderlerinin "silahlı şiddet sorununa katkıda bulunduklarını ve onu çözmeye çalışmadıklarını" söyleyerek, onları silah üreticilerinin çıkarlarını temsil etmekle suçlamıştı.