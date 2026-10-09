ABD'nin canlı yayında idam kararına peş peşe tepkiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin canlı yayında idam kararına peş peşe tepkiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, eski ABD askerinin canlı yayınlanacak idamına tepki gösterdi. İnfaz görüntülerinin yayınlanması planı birçok ülkeyi endişelendiriyor.

İngiltere, 13 kişinin ölümüne neden olan eski ABD askerinin kurşuna dizilerek idam edilmesinin canlı yayınlanmasına yönelik plana tepki gösterdi. Birçok ülke, infaz görüntülerinin yayımlanmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

ABD’de bir askeri üste 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen eski asker Nidal Hasan’ın, 3 Aralık’ta kurşuna dizilerek idam edilmesi ve infazın dünya genelinde canlı yayınlanması planlanıyor. Ancak Pentagon’un Hasan’ın son anlarını yayımlama kararı, devletin cezalandırma yetkisinin sınırları konusunda uluslararası çapta sert bir tartışma başlattı.

İşçi Partisi Başkanı Bridget Phillipson, idam kararının ABD hükümetini ilgilendiren bir konu olduğunu belirtirken İngiltere’nin uzun yıllardır ölüm cezasına karşı çıktığını vurguladı. Kabine üyesi Phillipson, infazın canlı yayınlanması ihtimalini şahsen “oldukça rahatsız edici” bulduğunu da ifade etti.

Phillipson’ın açıklamalarının, Donald Trump yönetimiyle yeni bir diplomatik gerilime yol açabileceği değerlendiriliyor. Bu gelişme, Andy Burnham’ın İngiltere ile ABD arasındaki ilişkileri geliştirme çabalarının sürdüğü bir dönemde yaşandı.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ise Hasan’ın kurşuna dizilerek idam edilmesi kararını savundu. Hegseth, kamuoyunun bu tür suçların ciddi sonuçları olduğunu anlaması gerektiğini belirterek infaz kararını “tartışmasız bir tercih” olarak nitelendirdi.

Trump, Hegseth’in tavsiyesinin ardından pazartesi günü Hasan’ın idam kararını bizzat onayladı.

Eski ABD Kara Kuvvetleri binbaşısı olan 56 yaşındaki Hasan’ın, aralık ayının ilk haftasında yerel saatle 13.00’te, Greenwich Ortalama Saati’ne (GMT) göre ise 19.00’da idam edilmesi planlanıyor.

Ancak karar, ülkelerin infaz görüntülerinin kendi vatandaşlarına ulaşmasını engelleyip engelleyemeyeceği konusunda da endişelere yol açtı.

Yeni Zelanda canlı yayını engelleyemeyebilir

Yeni Zelanda, infazın şiddet içeren görüntülerinin ülke genelinde internet üzerinden yayımlanmasını engellemekte yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu.

Yeni Zelanda Sınıflandırma Ofisi, şiddet içeren görüntülere karşı kamuoyundan gelen tepkiler artmasına rağmen canlı internet yayınlarını durdurma yetkisine sahip olmadığını açıkladı.

Kurum sözcüsü, “Sınıflandırma Ofisi, canlı yayın devam ederken bu yayını sınıflandırma yetkisine sahip değildir. Ne bizim ne de başka bir kurumun canlı yayına erişimi engelleme yetkisi bulunmaktadır” dedi.

Baş Sansür Yetkilisi Caroline Flora ise rahatsız edici içeriklerin yasaklanması konusunda kamu güvenliği ile ifade özgürlüğü arasında hassas bir denge kurulması gerektiğini belirtti.

Flora, “Bir içerik ne kadar rahatsız edici olursa olsun, bu durum onun her zaman yasa dışı olduğu anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Tartışma, Yeni Zelanda’da özellikle hassas bir konu olarak görülüyor. Ülkede 2019 yılında bir silahlı saldırgan, iki camiye düzenlediği saldırıda 51 kişiyi öldürmüş ve saldırı anlarını Facebook üzerinden canlı yayınlamıştı.

Katliamın ardından dönemin Başbakanı Jacinda Ardern, internette şiddet içeren içeriklerin yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası girişimlere öncülük etmişti.

Şimdi ise ABD hükümetinin bir idamı canlı yayınlama ihtimali, şiddet içeren görüntülerin internet ortamında kontrolsüz biçimde yayılabileceği yönündeki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Uluslararası Af Örgütü’nden ABD’ye tepki

Uluslararası Af Örgütü’nün Avustralya şubesi de kararı kınayarak Başbakan Anthony Albanese’den Washington yönetimine çağrıda bulunmasını ve canlı yayın planından vazgeçilmesini talep etmesini istedi.

Örgütün kampanya yöneticisi Kyinzom Dhongdue, kurşuna dizilerek gerçekleştirilecek bir idamın kamuoyuna canlı yayınlanmasının önerilmesini “insan onurunun korkunç biçimde hiçe sayılması” olarak değerlendirdi.

Dhongdue, “Devlet tarafından gerçekleştirilen bir infazı kamuya açık bir gösteriye dönüştürmek, ölüm cezasının acımasızlığını daha da artırıyor” dedi.

Beyaz Saray ise Trump’ın infazın televizyondan yayımlanmasını şahsen destekleyip desteklemediğine ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı. Yetkililer, soruların Pentagon’a yöneltilmesi gerektiğini belirtti.

Dünya genelinde halka açık infazlar giderek daha nadir görülse de İran ve Taliban yönetimindeki Afganistan, son yıllarda bu tür infazların gerçekleştirildiği ülkeler arasında yer alıyor.

ABD'nin canlı yayında idam kararına peş peşe tepkiler
ABD'nin canlı yayında idam kararına peş peşe tepkiler
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler
Amerika Birleşik DevletleriİngiltereSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Jon snow Jon snow:
    Hı hı özgürlük ve insan hakları ülkesi .yersen tabi .şu olay orta doğu müslüman ülkelerinde olsaydı neler olurdu neler .onlara gelince herşey normalleşiyo . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar Bir de böyle poz verdiler 7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler
Ukraynalı genç kızın “Sıradan bir gün“ notuyla paylaştığı videoya bakın Ukraynalı genç kızın "Sıradan bir gün" notuyla paylaştığı videoya bakın
Cenazede dikkat çeken detay Sedat Peker de Atilla Taş’ın acısını paylaştı Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acısını paylaştı
17:42
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte masadaki rakamlar
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar
17:17
Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu
Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu
17:10
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
16:47
Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16:36
Daha imzası kurumadı Galatasaray’da şok ayrılık
Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:55
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:26
Rusya’nın kalbini vurdular 1900 KM’den tam isabet
Rusya'nın kalbini vurdular! 1900 KM'den tam isabet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 17:54:48. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'nin canlı yayında idam kararına peş peşe tepkiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei