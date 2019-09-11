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Abdulkadir Bitigen'e görev

54 dakika önce

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar'a görev.Süper Ligin 4.Haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

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Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar'a görev.


Süper Ligin 4.Haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. 15 Eylül 2019 Pazar günü Rize Didi Stadyumunda saat 17.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor ile Göztepe A.Ş maçını Kayseri Bölgesinden Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.


Abdulkadir Bitigen'in bu zorlu maçta yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4.Hakemi Adem Sarıtaş.


Haftanın kritik ve önemli karşılaşmalarından biri olan bu müsabakada VAR Hakemi Özgür Türkalp, AVAR Hakemi ise Alper Çetin oldu.


Abdulkadir Bitigen, 2019-2020 sezonunda ligin açılış maçı olan Yukatel Denizlispor ile Galatasaray arasındaki müsabakada görev yapmıştı. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:36 Kaynak: İHA
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