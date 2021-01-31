Abdullah Avcı: Abdullah Avcı'yı kimse parayla tartamaz - Son Dakika

Abdullah Avcı: Abdullah Avcı'yı kimse parayla tartamaz

31.01.2021 22:00
Abdullah Avcı: Abdullah Avcı'yı kimse parayla tartamaz, System.String[]

"Değerli bir çıkışımız var""Puan durumuna hiç bakmadım""Abdulkadir Parmak, kupa maçında sakatlanmıştı"Olgucan KALKAN / - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan ayrılması sonrasında çıkan tazminat haberleri ile ilgili, "Bu işler hukuksal işler.

"Değerli bir çıkışımız var"

"Puan durumuna hiç bakmadım"

"Abdulkadir Parmak, kupa maçında sakatlanmıştı"

Olgucan KALKAN  / - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan ayrılması sonrasında çıkan tazminat haberleri ile ilgili, "Bu işler hukuksal işler. Hiçbir yere girerken ya da çıkarken para konuşmadım. Abdullah Avcı'yı parayla kimse tartamaz" dedi.Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.8'inci günde 3'üncü maçı oynadıklarını belirten Abdullah Avcı, "3 gün önce Başakşehir'e karşı bir final oynadık. Bugün de ligin lideri, coşkulu oynayan, hücumda sayısal anlamda fazla olan formda bir takıma karşı oynadık. Oyun istediğimiz gibi başladı. Geçişler yakaladık. Geçişlerde ya atağı sonlandıracaksın ya da 3'üncü bölgede set oyunu oynayacaksın. Özellikle böyle bir takıma karşı hamle yapıp kazanmak önemliydi. Değerli bir çıkışımız var. Karakterli bir takım var. Verdiğimizi almaya, uygulamaya çalışıyorlar. Parçadan bütüne giderek bakıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Yüksek enerjili bir grup var. Onlara da teşekkür ediyorum. Trabzon şehri ve Trabzonspor her zaman yukarıda olur. İnişler, çıkışlar olacak ama takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Hem kupayı almak hem de burada kazanmak güzel. 1 sene sonra burada olmak güzel. Geçmişini bildiğim, tarihine saygılı olduğum, efsane başkanı Süleyman Seba gibi değerli bir isimle tanışma fırsatı bulduğum bir kulüpte görev aldım. Ayrılıklar var. Hepsi içinde. İyi bir takıma sahipler, iyi yoldalar. İyi bir hocaları var, onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu."PUAN DURUMUNA HİÇ BAKMADIM"Üst sıralarla olan farka takımın başına geçtiğinden beri bakmadığını söyleyen Avcı, "Ligin tepesiyle aramızda ne kadar fark var bakmadım. Az önce soyunda odasında öğrendim. 12 puanmış, 9'a düşmüş. Yorgunluklar çok fazla var. Kronik yorgunluklar başladı. Sağlıkla boğuştuğumuz dünyada futbol ayakta durmaya çalışıyor. Kavganın, kaosun olmadığı bir oyun izletmek benim amacım. Her hafta kazanma duygusuyla sahaya çıkıyoruz. 4 gün sonra maçımız var Denizlispor ile, ona hazırlanacağız" dedi."PARMAK, KUPA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI"Maçın henüz 1'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Abdülkadir Parmak ile ilgili de konuşan Avcı, "Koronavirüs sonrasında sakatlıklar ortaya çıkacak. Parmak kupa finalinde sakatlanmıştı. Takımda forma rekabeti artıyor. Oyuncular formalarını kaybetmek istemiyor. Abdülkadir değerli bir oyuncu. Kararı ona bıraktım, oynamak istedi. Oyunun başında öyle bir şey oldu. En kısa sürede aramızda olması en büyük isteğimiz" diye konuştu."ABDULLAH AVCI'YI KİMSE PARAYLA TARTAMAZ"

Beşiktaş'tan ayrılması sonrasında çıkan tazminat haberleri hatırlatılan Avcı, "Bu işler hukuksal işler. Ben mesleki anlamda Başakşehir, milli takım, Beşiktaş ve Trabzonspor'da çalıştım. Çok fazla dolaşmadım. Ama hiçbir yere girerken ya da çıkarken para konuşmadım. Bunu en yakın zamanda da sorarsınız. Abdullah Avcı'yı parayla kimse tartamaz. Bana nasıl hissettirirseniz ben öyle davranırım. Beşiktaş'ın tarihine, camiasına saygım var. Onlara da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: Abdullah Avcı'yı kimse parayla tartamaz - Son Dakika Spor


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