Abdullah Gül, "Babacan'ın kuracağı partide yer alacak" iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
Son Dakika Politika Abdullah Gül, 'Babacan'ın kuracağı partide yer alacak' iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

Abdullah Gül, "Babacan'ın kuracağı partide yer alacak" iddialarına yanıt verdi

51 dakika önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, siyasi kulislerde çok konuşulan cumhurbaşkanlığı adayı olacağı ve Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide yer alacağı iddialarına yanıt verdi. Gül, Babacan'ın partisinde yer alacağı iddialarıyla ilgili, "Gündelik siyasetin içinde değilim ama Ali Bey'i destekliyorum" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar yazarları Ahmet Taşgetiren, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'a konuştu. Yıllar sonra ilk röportajını veren Gül, gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"AKTİF SİYASETİN İÇİN YER ALAMAYACAĞIM"

Ali Babacan'ın kuracağı partide yer alıp almayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Gül, "Aslında bunu Ali Bey çok dürüst ve samimi bir şekilde kamuoyuna açıkladı. Ben cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra aktif siyasetin içinde olmayacağımı söylemiştim. Ben tutarlı olmaya çalışan bir insanım. Dolayısıyla gündelik siyasetin içinde değilim. Ancak yakıcı memleket meseleleri varken tecrübemi kendime saklayacak bir insan da olmam beklenemez. Memleketimin faydasına gördüğüm temel konularda usulüne uygun bir şekilde siyasete katkı sunmak ve görüşlerimi paylaşmak hem hakkım hem de görevim. Ali Bey parti kurma çalışmalarını sürdürürken kamuoyunu gerektiğinde bilgilendiriyor ve benimle de zaman zaman görüşüyor." dedi.

"BABACAN'I DESTEKLİYORUM"

Ali Babacan'ın önümüzdeki günlerde kuracağı belirtilen yeni partiyi desteklediğini açıklayan Abdullah Gül sözlerini söyle sürdürdü: "Tabii ki destekliyorum. Ali Bey'in karakterine, eğitimine, bilgisine, siyaset üslubuna güvenen ve takdir eden bir insanım."

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK" İDDİASINA DA YANIT VERDİ

Kulislerde konuşulan "Babacan'ın partisinin gelecekteki Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül" iddialarıyla ilgili de konuşan Gül, "Bir siyasi partinin kuruluş gerekçesi bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmak olabilir mi Allah aşkına. Bu tip yakıştırmaları doğru bulmuyorum. Siyasi partiler her şeyin vakti saati geldiğinde kazanmak için doğru olan ne ise onu yaparlar" şeklinde konuştu.

Abdullah Gül, Babacan'ın kuracağı partide yer alacak iddialarına yanıt verdi
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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:41 
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