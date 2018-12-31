Abdullah Gül'den Yıldırım'a Adaylık Tebriği
44 dakika önce
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
, TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ı telefonla arayarak İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Abdullah Gül, AK Parti'nin İstanbul
adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı. Gül, Yıldırım'ı adaylığı için tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:19 Kaynak: DHA
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