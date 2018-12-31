Son Dakika Haberleri: Abdullah Gül'den Yıldırım'a Adaylık Tebriği

Abdullah Gül'den Yıldırım'a Adaylık Tebriği

44 dakika önce

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.

Abdullah Gül'den Yıldırım'a Adaylık Tebriği, System.String[]
11'inci  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı  Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Abdullah Gül, AK Parti'nin İstanbul adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı. Gül, Yıldırım'ı adaylığı için tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:19 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Abdullah Gül, Güncel
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