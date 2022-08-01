AGÜ endüstri öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında 2 derece kazandı - Son Dakika
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AGÜ endüstri öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında 2 derece kazandı

01.08.2022 17:48
AGÜ endüstri öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında 2 derece kazandı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği öğrencileri Türkiye genelinde düzenlenen ve 9 alanda 583 projenin katıldığı TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmaları'nda iki derece elde etti.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği öğrencileri Türkiye genelinde düzenlenen ve 9 alanda 583 projenin katıldığı TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmaları'nda iki derece elde etti.

AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, yarışmada finale kalan üç öğrenci projesinden Kübra Kurtoğlu ve Özgül Demirel'in "Toptan ve Perakende Sektöründe Depo İçi Bulunurluk Oranının Ürün Ataması ile Maksime Edilmesi" projesi üçüncü sırada yer alırken, Ahmet Güzelce, Özge Nur Kaplayıcı ve Melik Fırat Karaboğa'dan oluşan ekibin hazırladığı "3 Boyutlu Kutu Paketleme Projesi" dördüncü olarak "Teşvik Ödülü" almaya hak kazandı.

Öğrencilerin projelerine Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün ile Öğretim Üyeleri Dr. Selçuk Gören ve Dr. Gökmen Kara da mentorluk yaptı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AGÜ endüstri öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında 2 derece kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AGÜ endüstri öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında 2 derece kazandı - Son Dakika
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