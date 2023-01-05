Abdullah Gürman: Yatırımcıların gözü Trakya'da - Son Dakika
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Abdullah Gürman: Yatırımcıların gözü Trakya'da

05.01.2023 15:29
Abdullah Gürman: Yatırımcıların gözü Trakya'da

Trakya bölgesinde gayrimenkul sektörüne yön veren isimlerden ticari gayrimenkul broker'ı ve Trakya Bölge Uzmanı Abdullah Gürman, "Trakya gayrimenkulde yeni cazibe merkezi haline geldi. Bölgede halihazırda binlerce konut yapılıyor. Yatırımcıların gözü artık Trakya'da" diyor.

Ticari gayrimenkul broker'ı ve Trakya Bölge Uzmanı Abdullah Gürman, son yıllarda yüksek pirim yapan bölgeleriyle adından söz ettiren Trakya bölgesi hakkında tecrübelerini paylaştı. "Satılamayan gayrimenkul yoktur, yanlış pazarlanan gayrimenkul vardır" mottosuyla 15 yıldır sektörde önemli projelere imza atan Gürman, başta Çorlu, Çerkezköy, Şarköy ve Lüleburgaz olmak üzere bölgede birçok ilçe yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ettiğini belirtip, "Trakya gayrimenkulde cazibe merkezi haline geldi. Yatırımcıların gözü yeni yılda burada olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Trakya'da ruhsat alınan ticari yapıların son 3 yılda yüzde 67 artış gösterdiğine ve bölgede halihazırda binlerce konut yapıldığına dikkat çeken Abdullah Gürman sözlerini şöyle sürdürdü: "Çorlu ve Çerkezköy'ün hem havalimanına hem İstanbul'a yakın olması, Hızlı Tren Projesi kapsamında İstanbul-Edirne bölümünün Çerkezköy'den geçmesi gibi etkenler bölgeye olan ilgiyi canlı tutuyor. Altyapı anlamında sorunsuz birkaç bölgeden biri olması nedeniyle de yatırımcılar buraya yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilginin bu yıl da artarak devam etmesini bekliyoruz."

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI

2008 yılında Trakya bölgesinde arazi alım-satım işine yönelen, yeni adım attığı gayrimenkul sektöründe önemli bir portföy yöneten Abdullah Gürman, yabancı ilgisinin bölgeye kaymaya başladığını söyledi: "Trakya son yıllara kadar çoğunlukla yerli yatırımcıların ağırlıkta olduğu bir bölgeydi. Ancak hem devam eden projeler hem de yeni eklenenlerle birlikte yabancı yatırımcıların da dikkatini çekmeye başladı. Ortadoğu ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok farklı bölgesinden yatırımcılar bölgemizde konut ve ticari ünite almak için kapımızı çalıyor."

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