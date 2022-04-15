Abdurrahman Dilipak'tan "uyuşturucu baronu" fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk! - Son Dakika
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Abdurrahman Dilipak'tan "uyuşturucu baronu" fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!

15.04.2022 10:19
Abdurrahman Dilipak'tan "uyuşturucu baronu" fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!

Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanan Ali Osman Akat'la fotoğrafı çıkan Abdurrahman Dilipak, "Kolombiya- Türkiye hattında iş tutanlar herkesin kapısını çalmışlar. Benimle de kenevir konusunu konuşmak için gelmişti" dedi.

L'actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da aralarında bulunduğu altı şirket sahibi, Kolombiya'dan Türkiye'ye "kozmetik ürün" adı altında gönderilen 111 kilogram kokainin alıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Ali Osman Akat'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok siyasetçiyle çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada yer aldı.

Abdurrahman Dilipak'tan 'uyuşturucu baronu' fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!

DİLİPAK: MİT BU İŞİ BİLİYOR MU?

Akat'ın Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'la da fotoğrafı paylaşıldı.

Abdurrahman Dilipak'tan 'uyuşturucu baronu' fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!

Bunun üzerine Dilipak sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"Kolombiya- Türkiye hattında iş tutanlar herkesin kapısını çalmışlar. Benimle de kenevir konusunu konuşmak için gelmişti. Ben de ABD iş yapanların ilgisini çekiyor, ama bizimkilerden kimse kurumsal olarak gelmiyor diye düşünmüştüm. MİT bu işi biliyor mu idi, ya da CIA ve FBI!? İşin içinde Almanlar da var."

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Abdurrahman Dilipak, Uyuşturucu Ticareti, Kenevir, Güncel, Son Dakika

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