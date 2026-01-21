Abe Suikastinin Sanığına Müebbet Hapis

JAPONYA'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'yi 2022 yılında düzenlediği suikastla öldüren sanık Tetsuya Yamagami, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Japonya'nın batısındaki Nara Bölge Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, 8 Temmuz 2022 tarihinde eski Başbakan Şinzo Abe'yi el yapımı silahla vurarak öldüren 45 yaşındaki Tetsuya Yamagami hakkında hüküm verildi. Mahkeme heyeti, Yamagami'yi cinayet suçundan suçlu bularak ömür boyu hapse mahkum etti.

Duruşma sürecinde savcılar, sanığın eylemlerinde hafifletici nedenlerin son derece sınırlı olduğunu savunarak en ağır cezayı talep ederken, savunma avukatları ise Yamagami'nin annesinin 'Birleşme Kilisesi' adlı dini gruba yaptığı yüklü bağışlar nedeniyle ailenin iflas ettiğini, sanığın 'dine bağlı istismar' mağduru olduğunu öne sürerek cezanın 20 yılı geçmemesini istemişti.

Geçen yıl ekim ayında başlayan yargılamada suçunu kabul eden Yamagami, Abe'yi söz konusu dini grupla siyasi dünya arasındaki kilit bağlantı olarak gördüğü için hedef aldığını ve dini gruba karşı olan abisinin 2015 yılındaki intiharının ardından intikam duygusuyla hareket ettiğini belirtmişti.