Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede (2) - Son Dakika

Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIIsparta'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten 2 ay sonra, sahte kimlik bilgileriyle kaldığı Niğde'deki bir pansiyonda yakalanan polis memuru U.D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Isparta'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten 2 ay sonra, sahte kimlik bilgileriyle kaldığı Niğde'deki bir pansiyonda yakalanan polis memuru U.D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan U.D. 'birden fazla kişiyi öldürmek' suçundan tutuklandı.


Erkan Öztürk, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:03 Kaynak: DHA
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