Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede (2) - Son Dakika

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Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIIsparta'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten 2 ay sonra, sahte kimlik bilgileriyle kaldığı Niğde'deki bir pansiyonda yakalanan polis memuru U.D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:03 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Isparta'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten 2 ay sonra, sahte kimlik bilgileriyle kaldığı Niğde'deki bir pansiyonda yakalanan polis memuru U.D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan U.D. 'birden fazla kişiyi öldürmek' suçundan tutuklandı.
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