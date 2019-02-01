Academy Turkey"İn Basın Tanıtımı Yapıldı

Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in altyapısına Türkiye'den oyuncu kazandırmayı hedefleyen futbol akademisinin (Academy Turkey) basın tanıtımı yapıldı.

Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in altyapısına Türkiye'den oyuncu kazandırmayı hedefleyen futbol akademisinin (Academy Turkey) basın tanıtımı yapıldı.



Baltalimanı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına, Paris Saint-Germain Türkiye Akademi Temsilcisi Nihat Uğurlu, Paris Saint-Germain Türkiye Akademi Genel Müdürü Cem Kılıç, eski Paris Saint-Germainli futbolcu Pauleta, Paris Saint-Germain Akademi Direktörü Nadya Benmokhtar, Paris Saint-Germain Ortadoğu ve Katar Sorumlusu Fabian Dilem, spor camiasından birçok isim ve altyapı oyuncuları katıldı.



Paris Saint-Germain Türkiye Akademi Temsilcisi Nihat Uğurlu, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ihtiyacı olan altyapı eğitimlerini buraya getirmek istedim. Avrupa standartlarında altyapı oyuncuları yetiştirmek istiyoruz. Futbolcu yetiştirmek ve kalitesini arttırmak amacıyla akademiyi kurduk. Futbol eğitimi dışında gençlerin gelişimine de önem veriyoruz. Toplamda 2500 öğrenci ile çalışmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Kılıç: "Neden bizim sporcularımız Paris Saint-Germain'de oynamasın?"



Cem Kılıç, gençleri sadece futbola değil hayata da hazırladıklarını belirterek, "Bu proje ile Paris Saint-Germain'e, Aliler ve Mehmetler kazandırmak istiyoruz. Neden bizim sporcularımız Paris Saint-Germain'de oynamasın? Bütün yıldız oyuncular kariyerine hayal kurarak başladı. Teknik ve futbol eğitimini vermek bizim görevimiz. Fransa'da 2 milyon lisanslı futbolcu var. Bizde ise 400 bin lisanslı futbolcu bulunuyor. Altyapıdan söz ediyorsak bu rakamları değiştirmemiz lazım. Avrupa'da birçok kulüp gelirlerinin yüzde 10'unu altyapıya aktarıyor. Türkiye'de ise 'üç büyükler' olarak adlandıran Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, gelirlerinin yalnızda yüzde 1,5'uğunu altyapıya aktarıyor. O yüzden altyapıdan oyuncu yetişmiyor. Paris Saint-Germain, altyapıya 300 milyon avroluk yatırım yaptı. Türkiye'de 10 lokasyonda 15 futbol okulu açacağız. Sağlıklı beslenen, öz güveni yüksek, takım ruhuna sahip sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bunların dışında yabancı dil ve beslenme eğitimleri veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Paris Saint-Germain kulübünün dünya elçisi olduğunu hatırlatan Pauleta, "Dünyada 3 binden fazla altyapı oyuncumuz var. Hocalar sayesinde kaliteli sporcular yetiştiriyoruz. Türkiye, bir futbol ülkesi. Altyapı sporcularımızı bir yerlere getirmek istiyoruz. Şartlar ve hoca kalitesi açısında Ümraniye'deki tesislere hayran kaldım. 300 öğrencimiz var ama arttırmamız lazım. Rakamlar arttıkça profesyonel sporcu çıkarma şansımız da artacaktır. 10-15 yıl sonra Paris Saint-Germain formasını giyen sporcular görmek istiyoruz. Benim bir hayalim vardı ve gerçekleştirdim. Umarım Türkiye'deki sporcularımız da hayallerine ulaşır." şeklinde görüş belirtti.



Burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Fabian Dilem, "Türkiye gelişen bir ülke ve bu yüzden yatırım yaptık. Türkiye bir futbol ülkesi, tutkulu ve bağımlı seyirci topluluğu var. Şu an yeni olmasına rağmen Türkiye'de 300'e yakın öğrencimiz var. Bu projede çok iddialıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Altyapı oyuncusu Kuzey Kırık ise altyapıda aldıkları eğitimle ilgili, şunları söyledi:



"Futbol nedir onu öğreniyoruz. Doğayı ve futbol disiplinini öğreniyoruz. Okulda bize en önemli şeyin arkadaşlık olduğunu öğrettiler."

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