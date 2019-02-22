Son Dakika Haberleri: Acele Kamulaştırma Kararları

Acele Kamulaştırma Kararları

28 dakika önce

Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan bazı taşınmazların, "Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi" kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Acele Kamulaştırma Kararları, System.String[]
Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan bazı taşınmazların, "Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi" kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep'te 2, Adıyaman'da 3 ve Kahramanmaraş'ta 2 taşınmazın mülkiyet şeklinde, Kahramanmaraş'ta 2 taşınmazın da irtifak hakkı kurularak "Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi" kapsamında Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:08 Kaynak: AA

Adıyaman, Gaziantep, Düzbağ, Kahramanmaraş, Ekonomi
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