Acele Kamulaştırma Kararları
28 dakika önce
Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan bazı taşınmazların, "Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi" kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Gaziantep
, Adıyaman
ve Kahramanmaraş
'ta bulunan bazı taşınmazların, "Düzbağ
İçmesuyu Temini Projesi" kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Gaziantep'te 2, Adıyaman'da 3 ve Kahramanmaraş'ta 2 taşınmazın mülkiyet şeklinde, Kahramanmaraş'ta 2 taşınmazın da irtifak hakkı kurularak "Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi" kapsamında Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:08 Kaynak: AA
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