Açelya Apartmanı'nın yıkımında sona gelindi - Son Dakika

Açelya Apartmanı'nın yıkımında sona gelindi

12.04.2021 13:49

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çökme riski bulunduğu için boşaltılarak kontrollü yıkımına başlanan Açelya Apartmanı'nın yıkımında sona gelindi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çökme riski bulunduğu için boşaltılarak kontrollü yıkımına başlanan Açelya Apartmanı'nın yıkımında sona gelindi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya Apartmanı'nda yıkım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kontrollü bir şekilde çevre binalara da zarar vermeden tıraşlama ve makaslama yöntemiyle yıkımı süren apartmanda son kata gelindi. Dün binanın ön tarafından yapılan çalışmaların ardından yükselti farkından dolayı bugün yapılan çalışmalar binanın arka tarafından devem etti.

Sabah saatlerinde kalan son 4 katın yıkım işlemlerini tıraşlama ve makaslama yöntemiyle sürdüren ekipler çevre kontrollerini alarak çalışmalarına devam etti. Yıkım işlemlerinin yapıldığı esnada kolonların kesilmesiyle zaman zaman çökmeler yaşandı. Ekiplerin tedbirli çalışmalarından dolayı herhangi bir kaza ya da aksaklık yaşanmadığı yıkma işleminde sona yaklaşıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkım yapılan mahallede bulunan İncesu Şehit Sultan Selim Karakoç İmam Hatip Ortaokulunda Ankara Valiliği Koordinasyon Merkezinde kriz masası oluşturdu. Oluşturulan kriz masasında yıkım çalışması, mağdur aileler ve inceleme yapılan 11 bina hakkında çalışmalar yürütülüyor.

"HAFRİYAT ALMA SIRASINDA ÇOK ÖZEN GÖSTERİLMEMESİNDEN DOLAYI MAALESEF BU ÜZÜCÜ DURUM İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Planlama ile ilgili sıkıntı olduğunu söyleyen İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, "Planlamadan sonra ortada bir müteahhit var bir yapı denetim var. Mesleki tecrübeye dayalı olarak değerlendirdiğimiz de, Türkiye'nin 6 milyon çürük yapısı konumunda ki, karşılaştığımız durum. Biz başından beri bu tür planlanmada ada bazı planlamayı talep etmemizin nedeni bu tür yıkımların olmamasını sağlamak. Arazi yapısı bozuk olan yani çukurlu inişli çıkışlı bir biri ile kot farkı olan yapılardı. Küçük parselli yapılardan ziyade ada bazında yapıları talep ediyoruz. Burada da baktığımız da hemen bitişik, bir birine çok yakın aralarında ciddi kot farkı var. Kimi eski yapılmış kimi yeni yapılmış. Dolayısı ile burada üstte ki yapı baskı yapan yapı olduğundan dolayı, alt arazide boş olduğu için, orda yapılan yapı geçmişte kendi yapısı itibari ile arkasında dolgu topraklarını atmış, orada bir topuk yapmış. Arkada ki bitişik yapı çok yakın olduğu için hafriyat alma işlemi sırasında fore kazık uygulanmayıp, hafriyat alma sırasında da çok özen gösterilmemesinden dolayı maalesef bu üzücü durum ile karşı karşıya kaldık" dedi.

Bitişik yapılardan dolayı sağlıklı bina yapılmasının zor olduğunu söyleyen Tellioğlu, bu tür yapılar yapılmadan önce zemin değerinin çok iyi öğrenilmesi gerektiğini ifade etti. Tellioğlu, eğer mümkün değilse parsel bazında değil ada bazında dönüştürülmesi gerektiğini, burada da ilgili hükümlülüğün belediyeye ait olduğunu söyledi. Tellioğlu ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mikro çaplı çalışmasının zor olduğunu, belediyelerin bu noktada devreye girmesi gerektiğini ifade etti.

(Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü/İHA)

Açelya Apartmanı'nın yıkımında sona gelindi
Açelya Apartmanı'nın yıkımında sona gelindi
Açelya Apartmanı'nın yıkımında sona gelindi
Açelya Apartmanı'nın yıkımında sona gelindi
Açelya Apartmanı'nın yıkımında sona gelindi
Açelya Apartmanı'nın yıkımında sona gelindi
Açelya Apartmanı'nın yıkımında sona gelindi

Çankaya, Türkiye, Mektep, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Açelya Apartmanı'nın yıkımında sona gelindi - Son Dakika


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