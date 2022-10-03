Mardin'de konaklayan turist sayısı 9 ayda 750 bini aştı - Son Dakika
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Mardin'de konaklayan turist sayısı 9 ayda 750 bini aştı

03.10.2022 13:08
Mardin'de konaklayan turist sayısı 9 ayda 750 bini aştı

Açık hava müzesi konumundaki medeniyetler şehri Mardin'de 9 ayda 750 binden fazla turist konakladı.

Açık hava müzesi konumundaki medeniyetler şehri Mardin'de 9 ayda 750 binden fazla turist konakladı.

Tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören, farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı kentte sonbaharda turizm hareketliliği sürüyor.

Tarihi camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taş evleriyle turist çeken kenti, yılın ilk 9 ayında 2 milyonu aşkın ziyaretçi günübirlik gezdi, binlerce turist de konaklamak için tercih etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin turizmde yakaladığı ivmeyi sürdüğünü söyledi.

"Girişimcilerimizin yatırım yapmalarını bekliyoruz"

Kentte bu yılın 9 ayında 750 bini aşkın turistin konakladığını, günübirlik ziyaret edenlerin sayısının da 2 milyonu aştığını ifade eden Demirtaş, artan ilgi dolayısıyla başta il dışında yaşayan Mardinliler olmak üzere bütün girişimcilere yatırım çağrısı yaptıklarını belirtti. Demirtaş, şunları söyledi:

"Girişimcilerimizin gelip burada yatırım yapmalarını bekliyoruz. Turist sayısı artınca en büyük problemimiz konaklama. Özellikle otel konusunda çok ciddi bir ihtiyaç var. Misafirlerimizi komşu illere yönlendirdiğimiz zaman bile yer bulamadığımız oluyor. Bütün yatırımcılarımızın Mardin'de turizme yönelik yatırım yapmasında fayda var. Onları en kısa zamanda bekliyoruz. Her konuda yardımcı olacağımızı ifade etmek istiyorum."

Kente gelen misafirlerin özellikle tarihle iç içe olmayı ve tarihi konaklarda konaklamayı arzu ettiğini anlatan Demirtaş, tarihi konakların bir bir otele dönüştüğünü kaydetti.

Kaçak yapılar yıkılarak tarihin görünürlüğü ortaya çıkarılıyor

Demirtaş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak 2 yıldan bu yana cephe iyileştirme, restorasyon ve sokak sağlıklaştırması yaptıklarını dile getirdi.

Betonarme ve kaçak yapıları yıkmaya başladıklarını belirten Demirtaş, "Kurul tarafından onaylanmış yaklaşık 240 binadan 150'sini yıktık. Bu, tarihin daha da güzel bir şekilde ortaya çıkmasını sağladı ve oraların daha cazip olmaya başladığını görüyoruz. Özellikle girişimcilerimizin betonarme binaları yıktıktan sonra orada yatırım yapmaları daha da kolaylaşıyor. İnşallah bu yılın sonuna kadar kalan binaların tamamını yıkmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Demirtaş, tespit edilen 1000'e yakın binanın da gelecek yıl yıkım çalışmalarını sürdüreceklerini, çalışmaların tamamlanmasıyla hem yatırım alanlarının ortaya çıkacağını hem de yeni destinasyon noktalarının artacağını söyledi.

Hedeflerinin uzun vadede konaklayan kişi ve konaklanan gün sayısını artırmak olduğunu anlatan Demirtaş, "Turisti bu bölgede daha fazla tutarak turizm gelirimizin her geçen gün artmasını sağlayacağız. Mardin tarih kokuyor. Bu tarihi bütün dünya ile buluşturmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yoğun talep var"

Turizm firması satış direktörü Mekin Yıkılmazsoy, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında kültür turlarına ilginin arttığını belirtti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Mardin'e ziyaretçi ilgisinin günden güne arttığına işaret eden Yıkılmazsoy, şunları söyledi:

"Yoğun bir hareketlilik dönemi başladı. Bazı kafileler yoğunluktan kuyrukta beklemek zorunda kalıyor. Bir grup kafile gezerken dışarıda birkaç grup sıra bekliyor. Sadece yerli turist değil tüm dünyanın gözünün olduğu bir yer. Türk, Kürt, Arap, Süryani, Müslüman hepsi bir arada, barış içinde yaşıyor. Bu dünyada ender görülen bir durum. Farklı dillerin, dinlerin bir arada yaşadığı bir coğrafya olduğu için burası hep ilgi çekecek."

Esnaf Aydın Yertüm de Mardin'de özelikle sonbaharda yoğun bir dönem yaşadıklarını ifade ederek, "Yoğun bir talep var. Hazırladıklarımızı yaptık. Bütün misafirleri bekliyoruz." dedi.

Bursa'dan kenti gezmeye gelen Neriman Balıkçı, Mardin'e ilk kez geldiğini, kentin güzelliklerine hayran kaldığını, herkesin bu şehri görmesini istediğini belirtti.

Almanya'dan gelen Martina Hiolmann da Mardin'in çok güzel bir şehir olduğunu, burada kendilerini çok iyi hissettiklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

turist, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de konaklayan turist sayısı 9 ayda 750 bini aştı - Son Dakika

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