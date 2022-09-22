'ACİL BEKLEYENLER VAR, ALAMAM' DEDİĞİ KARDEŞİNİN ORGANLARI, 5 HASTAYA UMUT OLDU - Son Dakika
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'ACİL BEKLEYENLER VAR, ALAMAM' DEDİĞİ KARDEŞİNİN ORGANLARI, 5 HASTAYA UMUT OLDU

22.09.2022 13:50

TRABZON'da, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Feride Aytaş'ın (52) organları, Erzurum, Adana ve Samsun'da nakledildiği 5 hastaya umut oldu.

TRABZON'da, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Feride Aytaş'ın (52) organları, Erzurum, Adana ve Samsun'da nakledildiği 5 hastaya umut oldu. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girip, organ listesinde olan ağabey Hakkı Aytaş ise (58) "Başkaları acil organ beklerken ben alamam" diyerek, nakil hakkından vazgeçti.

Of ilçesinde yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçiren Feride Aytaş'ın, tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ ve doku nakli koordinatörlerinin temasa geçtiği abla Halise ve ağabeyi Hakkı Aytaş, kardeşlerinin organlarının bağışlanmasına onay verdi.

NAKİL HAKKINDAN VAZGEÇTİ

Böbrek yetmezliği nedeniyle 2 yıldır diyalize giren ve organ nakli listesinde bulunan Hakkı Aytaş ise "Başkaları acil organ beklerken ben alamam" diyerek organ nakil hakkından vazgeçti. Feride Aytaş'ın organları, operasyonla alınarak, nakil sırası bekleyen hastalar için Erzurum, Samsun ve Adana'ya gönderildi. Aytaş'ın korneaları Samsun'da, böbrekleri Erzurum'da, karaciğeri de Adana'da olmak üzere 5 ayrı hastaya umut oldu.

Nakil sonrası Aytaş'ın cenazesi, Of ilçesi Taşhan Mahallesi'nde toprağa verildi.

'YÜREĞİM EL VERMEZDİ'

Yaşadığı Zonguldak'ta tedavi gördüğünü söyleyen Hakkı Aytaş, "Ben de nakil bekleyen bir hastayım. Ömrümün sonuna kadar bir daha kardeşimin böbreği kadar uyumlu bir böbrek bulamayacağımın da bilerek bunu yaptım. Şimdilik idare ediyorum. Çok amansız hastalar var. Genç anneler, babalar, hayat dolu çocuklar varken ben alamazdım. Yıllardır birisinden organ alacağım günü bekliyorum ama bunun kardeşimin organı olması beni yorardı. Kardeşimin organını taşımayı yüreğim el vermezdi" dedi.

Kardeşinin organlarıyla hayat bulanlara iyi dilekleri olduğunu söyleyen Aytaş, "Organ bağışı yeterli yapılmadığı için yüzlerce hasta kaybediyoruz. Kardeşimin karaciğeri Adana'da 16 yaşında bir hastaya ümit vermiş, başarılı da geçmiş. İnşallah kardeşimin organlarını alanların hepsi çok sağlıklı yaşarlar, arada bir de kardeşime hayır dualarını yaparlar" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Erzurum, Samsun, Of, Güncel, Son Dakika

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