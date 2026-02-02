Acil Serviste Anne-Oğul İş Birliği

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi acil servisinde hemşire anne ve pratisyen doktor oğul beraber çalışıyor.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Gülcan Bulan ve pratisyen doktor oğlu Burak Can Bulan, birlikte acil serviste hayat kurtarıyor. Acil serviste görev yapan anne-oğul, hayat kurtarmak için canla başla çalışıp saniyelerle yarışarak hasta ve yaralı vatandaşların yardımına koşuyor.

41 yıldır sağlık sektöründe hemşire olarak büyük özveriyle görev yapan Gülcan Bulan'ın oğlu Burak Can Bulan, annesinin izinden giderek doktor olarak çalışmaya başladı.

"İnsanlar için de bir ilham kaynağı gibi oldu"

Pratisyen Doktor Burak Can Bulan, annesi ile beraber çalışmanın tuhaf ama bir o kadar da güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Çok mutluluk verici bir duygu annemle beraber çalışmak. Biraz da tuhaf bir duygu. Beni büyüten kadınla, doktor hemşire ilişkisiyle çalışmak tuhaf ama çok da güzel bir duygu tabii. Çevremdekiler tarafından çok pozitif karşılandı. İşte insanlar için de bir ilham kaynağı gibi oldu. Mutluyuz, beraber çalışmaya devam. Çalışma ortamında anlaşabiliyoruz, şimdilik iyi gidiyor. Bakalım göreceğiz" dedi.

"Uzun süre çalışmamın sebeplerinden bir tanesi de Burak'la birlikte çalışmak"

Oğlu ile çalışmayı çok uzun yıllardır beklediğini ifade eden Hemşire Gülcan Bulan ise, "41 yıldır hemşirelik yapıyorum. Bu 41 yılın 21 yılı acil serviste geçti. Oğlumla çalışmaya başladığımız için çok mutluyuz. Burak okula başladığından beri tek hayalim oydu zaten. Bu kadar uzun süre çalışmamın sebeplerinden bir tanesi de Burak'la birlikte çalışmak. Çok keyifliyiz, mutluyuz, zaten Burak'la her yerde vakit geçirmek çok keyifli. Birlikte çalışmak daha da büyük keyif. Daha çok kısa, 3 haftadır birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra daha güzel günler göreceğiz inşallah. Eğlenceli vakitler geçireceğiz diye düşünüyorum. Hayali olan bütün anneler inşallah böyle bir hayali gerçekleştirir" diye konuştu.