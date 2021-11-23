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ACİL SERVİSTE DOKTORA SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ACİL SERVİSTE DOKTORA SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

23.11.2021 14:49

PENDİK Devlet Hastanesi'nde Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdığı iddiasıyla önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli M.İ. görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alındı.

PENDİK Devlet Hastanesi'nde Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdığı iddiasıyla önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli M.İ. görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye tekrar sevk edilen M.İ. ifadesinde kendisinin de hemşire olduğunu, olay günü alkollü olduğunu belirterek "Bilincim yerinde değildi" dedi. Hakimlik, şüpheli şüpheli M.İ.'nin "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Olay, 17 Kasım Çarşamba saat 4.30 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri kavga eden taraflar M.İ. ve L.Ç.'yi sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşlemleri yapılan çiftten alkollü olduğunu iddia eden M.İ. hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti.

DOKTOR DEMİR SALDIRI NEDENİYLE M.İ. HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU.

Müşteki Doktor Esma Demir, emniyetteki ifadesinde pratisyen hekim olarak görev yaptığını, 17 Kasım günü saat 4.30 sıralarında M.İ.'nin adli rapor almak amacıyla polisler tarafından hastaneye getirildiğini söyledi. Hasta M.İ.'nin tedavi amacıyla müşahede odasına alındığını ve tedavi sırasında hastanın kendisine arkadan saldırarak saçlarını çektiğini belirtti. Emniyet güçlerinin saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade eden Doktor Demir, şüpheli M.İ.'den davacı ve şikayetçi olduğunu vurguladı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Adli kontrol şartıyla geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan şüpheli M.İ. görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli M.İ. burada savcıya ifade verdi. Savcılık 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan şüpheli M.İ.'yi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

'BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ'

Şüpheli M.İ.'nin hakimlikteki sorgusunda 'Kasten yaralama kastım yoktur, bilincim yerimde değildi. Asla yapacağım bir şey değildir. Ben kendim de hemşireyim, doktor hanım bana serum takmıştı, başımda kimse yoktu. Bu sırada ben serumu çıkarmışım, doktor hanımın 'Bu serumu çıkarmış ben bununla mı uğraşacağım' dediğini hatırlıyorum. Bunu dedikten sonra mı yaptım tam olarak bilmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Hakimlik şüpheli M.İ.'nin 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralamaö suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

ACİL SERVİSTE DOKTORA SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE DOKTORA SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE DOKTORA SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ACİL SERVİSTE DOKTORA SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Pendik Devlet Hastanesi, Pratisyen, Kamu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ACİL SERVİSTE DOKTORA SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ACİL SERVİSTE DOKTORA SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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