Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Orkun Işıtmak sunacak

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın Exatlon yarışmasını sunacağı belirten Ilıcalı, "Exatlon'u Türkiye'de çekeceğiz ve efsane YouTuberlar yarışacak. O Ses Türkiye, Survivor ve MasterChef'le TV8'in yayın akışı dolu olduğu için yer yok. TV8'de yayınlamayacağız. Güzel isimler var. Çocuklar çok enerjik, olağanüstü ses getirecek bir projeye doğru gidiyoruz. Orkun Işıtmak sunucu olacak" dedi.



Acun Medya'nın prodüksiyonunu yaptığı Exatlon yarışması ABD, Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Romanya gibi ülkelerde yayınlanıyor.



EXATLON NEDİR?



Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren, Ünlüler ve Gönüllüler olarak ayrılmış iki takım haftalar boyu özel kamplarda yaşayarak, hem kendi gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışırlar.