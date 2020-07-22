Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak

Hollanda'nın Fortuna Sittard takımını satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sportif direktörünü de buldu. Ilıcalı'nın sportif direktörlüğe Merthan Açıl'ı getirmesi bekleniyor.

Erzurumspor forması giyen ve futbolu bırakma kararı alan Açıl, sportif kariyerine Ilıcalı ile yönetici olarak devam edecek. Merthan Açıl aynı zamanda Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl'ın eşi.

ERZURUMSPOR'LA SÜPER LİG'E YÜKSELMİŞTİ

İstanbul doğumlu olan 38 yaşındaki Merthan Açıl,Bakırköyspor'da futbola başladı ve Rize'den Kasımpaşa ve Adanaspor'a kadar birçok takımda forma giydi. Kariyeri boyunca 343 maça çıkan savunmacı, 17 gol atıp 2 de asist yaptı. Açıl son olarak Erzurumspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın en üst ligi olan Eredivise'de yer alan ve büyük ortaklığını Özgür Işıtan Gün'ün yaptığı Fortuna Sittard'ı satın aldığını açıklamıştı. Ilıcalı'nın bu yatırımı, pandemi sürecinde büyük kan kaybına uğrayan ve iptal edilen Hollanda Ligi çevrelerince de memnuniyetle karşılanmıştı.

(Ajansspor)