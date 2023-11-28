Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldız futbolcusunu transfer ediyor

"Eş değiştirmek için özel gemiler var" diyen Ezmeci, danışanının yaşadıklarını anlattı

Seçil Erzan\'a 7.5 milyon dolar kaptıran Arda sessizliğini bozdu

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Hatayspor'un 22 yaşındaki yıldızı Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

DELE-BASHIRU İÇİN DEVREDE

Süper Lig ekibi Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'ın ardından Avrupa'ya bir satış daha yapabilir. Hull City, 22 yaşındaki Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

TEMASA GEÇİLECEK

İngiliz devi Manchester City'nin altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için devre arasında Hatayspor ile görüşmesi beklenen Acun Ilıcalı'nın, transferi bitirmek istediği belirtildi.