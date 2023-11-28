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Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldız futbolcusunu transfer ediyor - Son Dakika

Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldız futbolcusunu transfer ediyor

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Hatayspor'un 22 yaşındaki yıldız oyuncusu Dele-Bashiru'yu transfer etmek için görüşmelere başladı.

28.11.2023 - 19:52,  Güncelleme: 19:57
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Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Hatayspor'un 22 yaşındaki yıldızı Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

DELE-BASHIRU İÇİN DEVREDE

Süper Lig ekibi Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'ın ardından Avrupa'ya bir satış daha yapabilir. Hull City, 22 yaşındaki Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

TEMASA GEÇİLECEK

İngiliz devi Manchester City'nin altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için devre arasında Hatayspor ile görüşmesi beklenen Acun Ilıcalı'nın, transferi bitirmek istediği belirtildi.

Acun Ilıcalı, takımına Süper Lig'in yıldızını transfer ediyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hatayspor, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldız futbolcusunu transfer ediyor - Son Dakika


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