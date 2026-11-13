Acun Ilıcalı\'dan dev hamle! Avrupa kupaları yeniden Exxen\'de

Acun Ilıcalı'nın dijital yayın platformu Exxen, Avrupa kupalarının yayın haklarını yeniden bünyesine kattığını resmen duyurdu. Yeni anlaşmayla birlikte dört büyük UEFA organizasyonu, 2027-2028 sezonundan itibaren Exxen'de yayımlanacak.

EXXEN AVRUPA KUPALARINI RESMEN DUYURDU

Türk televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Acun Ilıcalı, dijital yayıncılık alanında önemli bir anlaşmaya imza attı. Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, UEFA'nın dört önemli kulüp organizasyonunun Türkiye yayın haklarını dört sezonluğuna aldı. Platformun resmi açıklamasıyla birlikte Avrupa kupalarının yeniden Exxen ekranlarına döneceği kesinleşti. Anlaşma kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa karşılaşmaları Exxen üzerinden izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2027-2028 SEZONUNDA EXXEN'E DÖNÜYOR

Yeni yayın anlaşması hemen yürürlüğe girmeyecek. Avrupa kupaları 2027-2028 sezonundan itibaren Exxen ekranlarına dönecek. Yayın hakları dört sezon boyunca geçerli olacak ve 2030-2031 sezonunun tamamlanmasıyla sona erecek. Böylece futbolseverler, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin mücadelelerini ve Türk takımlarının UEFA organizasyonlarındaki karşılaşmalarını yeniden Exxen üzerinden takip edebilecek.

DÖRT BÜYÜK ORGANİZASYON TEK PLATFORMDA

Exxen'in aldığı yayın hakları yalnızca Şampiyonlar Ligi ile sınırlı kalmadı. Anlaşma kapsamında dört UEFA organizasyonu yer alıyor:

UEFA Şampiyonlar Ligi: Avrupa'nın en prestijli kulüp futbolu organizasyonu.

UEFA Avrupa Ligi: Avrupa'nın önemli kulüplerinin mücadele ettiği turnuva.

UEFA Konferans Ligi: Farklı ülkelerden kulüplerin Avrupa sahnesinde karşı karşıya geldiği organizasyon.

UEFA Süper Kupa: Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi şampiyonlarının karşılaştığı mücadele.

EXXEN'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Avrupa kupalarının yayın haklarını yeniden aldığını duyuran Exxen, futbolseverlere yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Avrupa Futbolunun Kalbi 2027-2028 Sezonundan İtibaren 4 Yıl Boyunca Yeniden Exxen’de! UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası’nın heyecanı; Avrupa’nın dev kulüpleri, yıldız oyuncuları ve Türk takımlarının mücadeleleriyle Exxen’de yaşanacak. Avrupa futbolunun büyük heyecanı, yeniden Exxen’de!"