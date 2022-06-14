Adalar vapurunda can pazarı: denize düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adalar vapurunda can pazarı: denize düşen kişi kurtarıldı

14.06.2022 10:12
Adalar vapurunda can pazarı: denize düşen kişi kurtarıldı

Büyükada-Kartal seferini yapan vapurda yolculuk yapan 2 kişi arasında çıkan kavga esnasında bir kişi denize düştü.

Büyükada-Kartal seferini yapan vapurda yolculuk yapan 2 kişi arasında çıkan kavga esnasında bir kişi denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için başka bir yolcu denize atlarken, diğer yolcular da denize düşen kişiye can simidi attı. Denize düşen kişiyi kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Büyükada- Kartal seferini yapan vapurda meydana geldi. İddiaya göre vapurda yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 1 kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için yolculardan biri denize atladı. Diğer yolcular denize düşen kişiyi kurtarmak için can simidi attı. Halat yardımıyla denize düşen kişi vapura çıkartıldı. Denize düşen kişiyi kurtarma çabası vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Aykut Zor - Burak Uğur - İHA)

Adalar vapurunda can pazarı: denize düşen kişi kurtarıldı
Adalar vapurunda can pazarı: denize düşen kişi kurtarıldı

YORUMLAR
500
Adalar vapurunda can pazarı: denize düşen kişi kurtarıldı Adalar vapurunda can pazarı: denize düşen kişi kurtarıldı İstanbul'da kiracı kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü İstanbul'da kiracı kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü
Kaynak: İHA

Büyükada, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalar vapurunda can pazarı: denize düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:11 İstanbul semalarında büyüleyici görüntüler! "Süper Ay" tarihi yarımadayla buluştu
09:21 Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf Paris'te hayatlarını birleştirdi! 3 gün boyunca düğün yapacaklar
09:20 Curry'nin inanması güç rekoru sona erdi! 233 maç sonra üçlük isabeti bulamadan maç tamamladı
09:17 Şentop'tan polise yumruk atan HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlık zırhını suistimal etmesi haddini bilmezliktir, dokunulmazlığı kaldırılmalıdır
09:15 İtalya'da Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasında belirsizlik sürüyor: Helikopterin karakutusu ortalarda yok
09:03 Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın! İşte bazı ülkelerde yanlış anlaşılabilecek davranışlar
08:46 Burak Yılmaz Hollanda yolcusu! Türk iş adamı takımına transfer etmek istiyor
08:41 Miçotakis'i "sert olmaya" iten Türkiye raporu: Denizlere hakim oldular, bölgesel tüm meselelerde varlar
08:25 İran, Türkiye'ye gelen İsrailli turistleri kaçırma planı için harekete geçti! Operasyonu MİT son anda önledi
01:12 Bakan Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 10:23:18. #1.11#
SON DAKİKA: Adalar vapurunda can pazarı: denize düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement