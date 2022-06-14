Geçtiğimiz gün Büyükada - Kartal seferini yapan vapurda iddiaya göre vapurda yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adalar vapurunda kavga eden 2 kişiden biri denize düştü! Kurtarma anları kamerada - Son Dakika

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