Adalar vapurunda kavga eden 2 kişiden biri denize düştü! Kurtarma anları kamerada - Son Dakika
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Adalar vapurunda kavga eden 2 kişiden biri denize düştü! Kurtarma anları kamerada

14.06.2022 11:17

Geçtiğimiz günlerde Büyükada-Kartal seferini yapan vapurda seyahat eden 2 kişi arasında çıkan kavgada bir kişi denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için başka bir yolcu denize atlarken, diğer yolcular da denize düşen kişiye can simidi attı. Denize düşen kişiyi kurtarma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz gün Büyükada - Kartal seferini yapan vapurda iddiaya göre vapurda yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGA EDERKEN DENİZE DÜŞTÜ

Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 1 kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için yolculardan biri denize atladı.

HALATLA KURTARDILAR

Diğer yolcular denize düşen kişiyi kurtarmak için can simidi attı. Halat yardımıyla denize düşen kişi vapura çıkartıldı. Denize düşen kişiyi kurtarma çabası vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Adalar vapurunda can pazarı...Yolculuk esnasında çıkan kavgada denize düştü Adalar vapurunda can pazarı...Yolculuk esnasında çıkan kavgada denize düştü Esenyurt'ta boş arsada kavga ettiği adama ateş açtı: O anlar kamerada Esenyurt'ta boş arsada kavga ettiği adama ateş açtı: O anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adalar vapurunda kavga eden 2 kişiden biri denize düştü! Kurtarma anları kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalar vapurunda kavga eden 2 kişiden biri denize düştü! Kurtarma anları kamerada - Son Dakika
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