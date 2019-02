Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan'da Seçim İrtibat Bürosu Açılışına Katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AK Parti Genel Merkez Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi Kurtcan Çelebi Sincan Belediye Başkanı ve Adayı Murat Ercan ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ile birlikte AK Parti Sincan Pınarbaşı Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yaptı.Vatandaşlara hitap eden Bakan Gül, "Bu millet için, bu ülke için Sincan her zaman hakkın, hukukun ve Türkiye 'nin yanında olmuştur. Sincan'da birileri tank yürütürken, 'halkın gücü üstünde hiçbir güç tanımam' diyerek, tanka selam durmayan Sincanlılar Allah sizden razı olsun. Bu ülkede milletin iradesinden başka hiçbir iradeye siz selam durmadınız. Davanız, her zaman milletin davası oldu. Sincan Ankara 'nın en güzel ve en bereketli yerlerinden birisi. O yüzden biz Sincan'a hizmete devam edeceğiz. Sincan'a yaptıklarımız yetmez, Sincan daha fazlasını hak ediyor. Daha fazla çalışacağız, daha fazla hizmet getireceğiz" diye konuştu.Bakan Gül, Sincan'da Murat Ercan, Büyükşehirde Mehmet Özhaseki için destek istedi," Sincan'da genç, çalışkan bir Belediye Başkanı ve Adayı Murat Ercan kardeşimize ve Büyükşehirde Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Özhaseki'ye 31 Mart'ta güçlü bir destek vermeye hazır mıyız? İnşallah Sincan'ı sokak sokak mahalle mahalle daha da güzelleştireceğiz. Biz de her türlü desteği Sincan'a vermeye hazırız" dedi. MHP ile kurduğumuz ittifak sadece 31 mart'a kadar değil"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhur İttifakı'nın ülkede huzurun artmasını istediğini belirterek, "MHP ile kurduğumuz ittifak sadece 31 Mart'a kadar değil, sonrasında da bu millet için çalışan herkesin bir olacağı, beraber olacağı ittifakın adıdır. Çünkü biz birlik, beraberlik ve kardeşlik için siyaset yapmaya devam ediyoruz. Cumhur İttifakı, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatıdır. Karşımızda tek projeleri 'AK Parti gitsin' diyen bir ittifak var. Bizim derdimiz 'Ankara kalkınsın, Sincan kalkınsın' diyedir. Bu yüzden oylarınıza talibiz" dedi.Sincan Belediye Başkanı ve Adayı Murat Ercan da "Sincan; soğuk sıcak demeden, dert tasa demeden hep bizim yanımızda oldu. Allah sizden razı olsun" sözleriyle halkı selamladı. Başkan Ercan Sincan bir kez daha üstüne düşeni yapacak ve sandıkları patlatacak" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı. Adalet Bakanı Gül Sincan'da esnafla da bir araya geldiSincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti Sincan İlçe teşkilatı temsilcileriyle esnafı gezen Bakan Gül, burada esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Esnafla çay içen Bakan Gül, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti. Bakan gül, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan için destek sözü aldı.Daha sonra beraberindekilerle Sincan Ziraat Odasını da ziyaret eden Gül, ardından Milliyetçi Hareket Partisi Sincan İlçe Teşkilat Başkanlığına geçerek Teşkilat Başkanı Ahmet Çevik ile görüştü. - ANKARA