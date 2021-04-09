Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül için taziye mesajları - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül için taziye mesajları

09.04.2021 23:37
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül için taziye mesajları, System.String[]

Bakanlar, siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül için taziye dileklerini iletti.

Bakanlar, siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül için taziye dileklerini iletti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün Hakk'ın rahmetine kavuşan muhterem anneleri Saliha Gül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Bakanımıza ve değerli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımından bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün kıymetli annesi Saliha Gül'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımızın acısını paylaşıyor, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." paylaşımını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "Bakan arkadaşımız Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Gül ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Adalet Bakan Gül'ün annesi için taziye mesajı yayımladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, Bakan Gül'e taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından, "Adalet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül'ün muhterem validesi Saliha Hanımefendi'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Saliha annemize Allah'tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız sevgili Abdulhamit Gül Bey'in muhterem validesinin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin." mesajını paylaştı.

Siyasi parti liderlerinden taziye

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yazılı açıklamasında, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün kıymetli anneleri Saliha Hanımefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Annemize Allah'tan rahmet, başta kıymetli Bakanımız olmak üzere aile efradına, yakınlarına başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesaplarından, Bakan Gül'e taziye dileklerini illetti.

AK Parti'den taziye mesajları

AK Parti Genel Başkan vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Twitter hesapları üzerinden Bakan Gül'e başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız Abdulhamid Gül'ün annesi Saliha Hanımefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hanımefendiye Cenabıallah'tan rahmet, değerli dostum Abdulhamid Bey'e ve tüm ailesine sabırlar diliyorum. Merhumenin mekanı cennet makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Adalet Bakanı Gül'ün annesi için taziye mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı, Saliha Gül, Medya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül için taziye mesajları - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım CHP'nin CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" afişine Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Amirallerin bildirisiyle ilgili bomba iddiayı Kılıçdaroğlu da dile getirdi: Metni değiştiren kişiyi bulsunlar Amirallerin bildirisiyle ilgili bomba iddiayı Kılıçdaroğlu da dile getirdi: Metni değiştiren kişiyi bulsunlar Son Dakika: Türkiye'de 9 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti         
00:20
Ramazan bayramı için tatil planı yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber Ramazan bayramı için tatil planı yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber         
23:57
Galatasaray taraftarı, Ahmet Yüce'nin başkan adayı olması için kampanya başlattı Galatasaray taraftarı, Ahmet Yüce'nin başkan adayı olması için kampanya başlattı         
23:45
Direğe ok gibi saplanan aracın sürücüsü, şoka girince hep aynı cümleyi tekrarladı Direğe ok gibi saplanan aracın sürücüsü, şoka girince hep aynı cümleyi tekrarladı         
22:55
90'lı yıllarda 10 yıldan fazla hapis yattı! İşte operasyon düzenlenen Sedat Peker'in suç karnesi 90'lı yıllarda 10 yıldan fazla hapis yattı! İşte operasyon düzenlenen Sedat Peker'in suç karnesi         
21:20
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü         
17:39
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı         
15:35
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir         
15:21
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı         
10:10
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 00:47:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül için taziye mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei