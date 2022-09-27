Adalet Bakanı Bozdağ'dan Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ'dan Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

27.09.2022 00:22
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisevine saldırıda yaralanan polislere acil şifalar diledi.

Bakan Bozdağ, " Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Cumhuriyet, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ'dan Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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