Adalet Bakanı Bozdağ, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin sesini duyurmak için kurulan, dünyanın en prestijli haber ajansları arasında yer alan, güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutluyorum. Anadolu Ajansına ve tüm çalışanlarına nice başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.