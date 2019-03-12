Adalet Bakanı Gül Rize'de

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize Adliyesi ve Rize Barosuna ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize Adliyesi ve Rize Barosuna ziyarette bulundu.



Gül, Adalet Bakanlığı Rize Personel Eğitim Merkezinin açılışının ardından, Rize Adliyesine geçerek, Başsavcı Önder Kemal Sekücü ile görüştü.



Daha sonra Rize Barosunu ziyaret eden Bakan Gül, Başkan Ümit Peçe ile sohbet etti.



Gül, ardından AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ile Kalkandere ilçesine geçerek, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.



Basına kapalı ziyaretin ardından Gül, esnafı gezerek, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Gül, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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