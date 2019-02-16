Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Sincan'da Esnafı Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Gül, Sincan'da Esnafı Ziyaret Etti

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan ilçesinde esnafla bir araya gelerek, AK Parti Büyükşehir ve Sincan belediye başkan adayları için destek istedi.

Adalet Bakanı Gül, Sincan'da Esnafı Ziyaret Etti, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan ilçesinde esnafla bir araya gelerek, AK Parti Büyükşehir ve Sincan belediye başkan adayları için destek istedi.

Gül, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Vatan Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti Sincan İlçe teşkilatı temsilcileriyle dükkanları gezen Bakan Gül, burada esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bakan gül, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve Sincan Belediye Başkan adayı Ercan için destek sözü aldı.

Esnafla çay içen Bakan Gül, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Daha sonra beraberindekilerle Sincan Ziraat Odasını da ziyaret eden Gül, ardından MHP Sincan Teşkilat Başkanlığına geçerek Teşkilat Başkanı Ahmet Çevik ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:07 Kaynak: AA

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