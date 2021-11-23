Adalet Bakanı Gül, Zambiya Başsavcısını kabul etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Zambiya Başsavcısı Fulata Lillian Shawa ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Bir dizi temas için Türkiye'ye gelen Zambiya Başsavcısı Shawa, beraberindeki Zambiyalı savcılar ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin eşliğinde Bakan Gül'ü ziyaret etti.

Görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere, iki ülke arasında adli iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Bakan Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkeler arasındaki hukuki iş birliğinin geliştirilmesi adına bu görüşmelerin çok değerli olduğunu belirtti.