Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Terörden Türkiye\'yi kurtarmak istiyoruz"
30.01.2026 17:14
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas'ta yaptığı konuşmada Türkiye'de adaletin tesisi noktasında gayretli bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydedip terörden Türkiye'yi kurtarmak istediklerini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas'ta yaptığı konuşmada Türkiye'de adaletin tesisi noktasında gayretli bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydedip terörden Türkiye'yi kurtarmak istediklerini söyledi.

Sivas'ta bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'a yeni adalet sarayının müjdesini vererek, yapımında sona gelinen yeni Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinin baharda açılacağı müjdesini verdi. Güler, "Biz gerçek manada bir adalet sarayı yapıyoruz. Yeni bir adalet sarayı yapıyoruz, diğer adalet sarayımızda mevcut fonksiyonlarıyla devam edecektir. Yaklaşık 42 metre karelik yeni adalet sarayının projesi inşallah önümüzdeki haftalarda bitiyor. En geç Mayıs-Haziran ayında ihalesini tamamlayarak inşallah temeli yine sayın bakanımızla birlikte atacağız. Yine Ulaş yolunda tüm fonksiyonlarıyla artık işlevini yitirmiş cezaevinin yerine yine nitelikli bir cezaevinin temelini atacağız, Üniversite hastanemizi bitirdik. Son peyzaj düzenlemeleri kaldı. İnşallah onu da Mart-Nisan'la birlikte tamamlayıp, 204 bin metre karelik dev bir sağlık yatırımını Sivas'ın hizmetine kazandıracağız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşmasında muhalefetin 24 yıldır karalama siyasetinden vazgeçmediğine vurgu yaparak, "Biz hizmet siyaseti diyoruz, icraat diyoruz. Karşımızdaki muhalefet sürekli engelleme siyaseti, karalama siyaseti, 24 yıldır da muhalefette bir değişiklik yok. Bizde ise ilk gün ki aşkla, heyecanımızdan hiçbir şey eksilmeden, durmak yok yola devam diyoruz" şeklinde konuştu.

"AK Parti'yi millet kurdu"

Tunç, konuşmasında AK Parti'yi milletin kurduğunu ifade ederek, "28 Şubat sürecini hatırladığımızda bu millet gerek ekonomik refah anlamında gerekse de temel hak ve hürriyetler açısından büyük sıkıntılara rüçhandı. Bu kronik sıkıntılardan bu ülkeyi kurtarsa kurtarsa Erdoğan kurtarır dedi milletimiz ve AK Partinin kurulmasına adeta zorladı. Bir pattı kurda peşinden gelip bu devleti düzlüğe çıkartalım dedi milletimiz. Bu ışığı söndürmek isteyenlere bu millet fırsat vermedi bundan sonrada vermeyecek" dedi.

"Biz Türkiye'de adaletin tesisi noktasında gayretli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Tunç, yargıyı eleştirenlerin asıl niyetini ise şu sözlerle açıkladı, "Bugün yargı şişmemizle ilgili bazı eleştirilerde bulunanlar ve haksızca yargı mensuplarımıza, hakim ve savcılarımıza hareket edenler, tehdit edenler, 'Türkiye'de adalet yok' diyenlerin aslında rahatsız oldukları nedir değerli arkadaşlar, onlar eski veraseti sistemin emrinde olan, darbecilerin karşısında hazır ol da duran, onlara kol kanat geren bir yargı sisteminden bugün milli iradinin yanında duran, darbeciden de, vesayetçiden de, yolsuzluk yapanlardan da, hırsızdan da hesap soran bir yargı sisteminin varlığından rahatsız olanlardır. Biz Türkiye'de adaletin tesisi noktasında gayretli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

"Terörden Türkiye'yi kurtarmak istiyoruz"

Tunç, terörsüz Türkiye'yi kurmak istediklerini vurgulayarak sözlerini şu şekilde tamamladı. "Milletimizin birliği, beraberliği ve dirliği. Terörden Türkiye'yi kurtarmak istiyoruz. 41 yıldan bu yana mücadele ettik. Bu uğurda binlerce şehit verdik. Gazilerimiz oldu, ülke olacak çok büyük acılar yaşadık. Bu acıları bir daha yaşamayalım diyoruz. Güvenlik güçlerimiz bir taratan büyük bir gayret gösterirken diğer ir yandan terör örgütünün istismar ettiği alanları birer birer ortadan kaldırdık. Sadece Kürt vatandaşlarımız için değil, ülkemizin tüm vatandaşları için temel hak ve hürriyetleri tahkim ettik, güçlendirdik, özgürlük ortamını, ayrımcılığı ortadan kaldırdık ve bu sayede bugün terörsüz Türkiye'yi konuşabiliyoruz. Sayın devlet bahçelinin grubunda yaptığı konuşmanın ardından, sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu salam iradeyle bir süreç başladı. Bu duruşun ardından terör örgütü fesih kararı aldı. Tabi bu fesih kararından sonra silah bırakma sürecini izlemeye devam ettik. Bu süreçte özellikle devlet kurumları arasında gerek istihbarat gerek ilgili bakanlıklar arasında bir uyum olmasaydı, yine kurulan meclis komisyonunda, bir iki istisna dışındaki partilerin genel bir konsorsiyumu ile bu noktala geldik." - SİVAS

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Güvenlik, Politika, Türkiye, Sivas

