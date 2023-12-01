Adalet Bakanı Tunç'tan TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına ilk yorum

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Ancak burada kendi kanunlarına aykırı tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir davaname hazırladı. Yargının verdiği bir karar söz konusu. Hep beraber süreci takip edeceğiz" dedi.

TTB MERKEZ KONSEYİ GÖREVDEN ALINDI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar dün akşam saatlerinde açıklandı. TTB Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden alındı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN KARARA İLİŞKİN İLK YORUM

Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TTB Başkanı'nın bir ifadesi olmuştu. TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasında bulunmuştu. Bu kabul edilebilir değildir. Terörle mücadeleyi zaafa uğratmanın bir parçasıydı.

"MESLEK KURULUŞLARININ UYMAK ZORUNDA OLDUĞU HUSUSLAR VAR"

Bu yargının konusu oldu ve dava açıldı, ceza almıştı. O süreç devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, TTB Kanunu'nda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Burada kendi kanunlarına aykırı bir tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı davaname hazırladı. Ankara 31. Asliye Hukuk da karar verdi. TBB yöneticilerinin görevden alınması kararını verdi. Yerlerine delegelerden bir yönetim belirlenecek. Bu yargısal bir karar. Yargının kararı söz konusu. Hep beraber süreçleri takip edeceğiz" dedi.