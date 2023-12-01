Adalet Bakanı Tunç'tan TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına ilk yorum

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Ancak burada kendi kanunlarına aykırı tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir davaname hazırladı. Yargının verdiği bir karar söz konusu. Hep beraber süreci takip edeceğiz" dedi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar dün akşam saatlerinde açıklandı. TTB Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden alındı.
Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TTB Başkanı'nın bir ifadesi olmuştu. TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasında bulunmuştu. Bu kabul edilebilir değildir. Terörle mücadeleyi zaafa uğratmanın bir parçasıydı.
Bu yargının konusu oldu ve dava açıldı, ceza almıştı. O süreç devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, TTB Kanunu'nda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Burada kendi kanunlarına aykırı bir tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı davaname hazırladı. Ankara 31. Asliye Hukuk da karar verdi. TBB yöneticilerinin görevden alınması kararını verdi. Yerlerine delegelerden bir yönetim belirlenecek. Bu yargısal bir karar. Yargının kararı söz konusu. Hep beraber süreçleri takip edeceğiz" dedi.
TTB Başkanı Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.
Son Dakika › 3. Sayfa › Adalet Bakanı Tunç'tan TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına ilk yorum - Son Dakika