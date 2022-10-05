Adalet Bakanlığı yetkilileri, İsveç heyetiyle terör suçlularının iadesini görüştü

Adalet Bakanlığı yetkilileri ve İsveç Adalet Bakanlığı heyeti 7 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu ile daha önce iade talepleri reddedilen PKK'lıların iadesine ilişkin görüşme gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'nun Madrid'deki zirvesinde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantıları kapsamında Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri Ankara'da bir araya geldi.

Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek'in başkanlık ettiği toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.

Toplantıda Adalet Bakanlığı yetkilileri, İsveç'ten iadesi talep edilen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iade dosyalarını gündeme getirdi ve bu kişilerin Türkiye'ye iade istemini yineledi.

Derdest iade talepleri arasında FETÖ'den haklarında soruşturma olan Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhen Er ve Harun Ayvaz'ın bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca yetkililer, iade talepleri daha önce reddedilen PKK terör örgütü mensubu isimler hakkındaki talepleri de yeniden gündeme getirdi.